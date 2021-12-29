Участник Битвы экстрасенсов Виктор Литовский рассказал, каким знакам зодиака повезет в любви в 2022 году.

Следующий год пройдет под защитой синего и водяного тигра, он принесет душевность в отношениях, гармонию в семье и доме. Виктор выделил три знака зодиака, которые будут купаться в лучах любви и внимании весь год.

Водолей

Новый год синего Тигра обещает накрыть Водолеев волной новых эмоций в любви. В этом им поможет их упорство и стремление добиваться желаемого. В 2022 году вас будут ждать новые встречи, знакомства, к вам потянутся очень интересные люди, которые с легкостью могут сделать вас счастливыми.

Не упустите свой шанс на интересные знакомства, ведь среди этих людей вас ждет ваша вторая половинка, если у вас ее еще нет.

А тем представителям Водолеев, которым повезло найти вторую половинку, следует использовать этот год по максимуму, поскольку год синего Тигра это самое благоприятное время для того, чтобы укрепить ваши отношения, простить обиды прошлого и тщательно продумать планы на будущее.

Козерог

Представителей знака зодиака Козерог в год Тигра ждут большие перемены, которые позитивно скажутся на их жизни. В личной жизни все будет складываться как нельзя лучше, хотя вы всю свою энергию отдаете работе, это для вас не помеха.

Отношения, которые вы будите строить, будут очень долговременными и искренними, а если у вы уже состоите в отношениях, то они станут еще крепче, чем были. Вы будете чувствовать себя любимыми и желанными.

Скорпион

В наступающем 2022 году на Скорпионов обрушиться шквал позитива, жизнерадостности, романтики и любви. Общение с любимым человеком будет наполнять вас, как изнутри всеми эмоциями, так и снаружи, вы расцветете, как никогда.

Скорпионам, которые еще не обрели любовь, стоит помнить о том, что год Тигра очень благоприятен для создания новых отношений. Не упустите шанс создать крепкий союз, необходимо делать все возможное для этого, не бойтесь новых знакомств, перемен, ведь они принесут вам море любви и романтики.