Астрологи уверяют, что ретроградный Меркурий в 2022 году будет не менее бурным, чем в 2021.

Ретроградность ближайшей планеты к Солнцу — это нелегкий период для всех людей, когда положение космического тела может влиять на происходящее в мире.

Факты ICTV расскажут, когда ожидать ретроградного Меркурия в 2022 году, и как подготовиться заранее.

Так, самая горячая планета нашей системы будет в ретрограде целых три раза в грядущем году:

с 14 января по 4 февраля;

с 10 мая 3 июня;

с 10 сентября по 2 октября.

Так как Меркурий отвечает за торговлю, мышление и общение, экспертам в сфере маркетинга лучше избегать важных переговоров и сделок в эти периоды. Астрологи предупреждают — возможно снижение самооценки, а также ощущение зависти среди коллег, которые активно обсуждают вашу личную жизнь за спиной.

Доброжелательные отношения могут пошатнуться — нужно избегать конфликтов и грубости. Если захотите выяснить отношения с близкими — лучше отложить разговор на потом. Позитив и уважение к остальным помогут пережить эти сложные периоды.

Рекомендуется подготовиться к ретроградному Меркурию — оставить дома “заначку” на случай, если на работе начнутся проблемы в финансовом плане. Этот сложный период коснется не только вас, но и руководства.

Изменения в энергетике ощутят Близнецы и Девы, так как именно эти знаки зодиака находятся под покровительством Меркурия.

Что не стоит делать во время ретроградного Меркурия:

Не стоит покупать дорогие новые вещи, включая недвижимость и автомобили. Большая вероятность приобретения вещи в плохом состоянии.

Лучше не менять работу в это время — большая вероятность скоро остаться без заработка.

Откажитесь от регистрации брака.

Лучше не начинать новые дела или обучение.

Чем стоит заниматься во время ретроградного Меркурия: