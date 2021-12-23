Астрологи уверяют, что ретроградный Меркурий в 2022 году будет не менее бурным, чем в 2021.
Ретроградность ближайшей планеты к Солнцу — это нелегкий период для всех людей, когда положение космического тела может влиять на происходящее в мире.
Факты ICTV расскажут, когда ожидать ретроградного Меркурия в 2022 году, и как подготовиться заранее.
Так, самая горячая планета нашей системы будет в ретрограде целых три раза в грядущем году:
- с 14 января по 4 февраля;
- с 10 мая 3 июня;
- с 10 сентября по 2 октября.
Так как Меркурий отвечает за торговлю, мышление и общение, экспертам в сфере маркетинга лучше избегать важных переговоров и сделок в эти периоды. Астрологи предупреждают — возможно снижение самооценки, а также ощущение зависти среди коллег, которые активно обсуждают вашу личную жизнь за спиной.
Доброжелательные отношения могут пошатнуться — нужно избегать конфликтов и грубости. Если захотите выяснить отношения с близкими — лучше отложить разговор на потом. Позитив и уважение к остальным помогут пережить эти сложные периоды.
Рекомендуется подготовиться к ретроградному Меркурию — оставить дома “заначку” на случай, если на работе начнутся проблемы в финансовом плане. Этот сложный период коснется не только вас, но и руководства.
Изменения в энергетике ощутят Близнецы и Девы, так как именно эти знаки зодиака находятся под покровительством Меркурия.
Что не стоит делать во время ретроградного Меркурия:
- Не стоит покупать дорогие новые вещи, включая недвижимость и автомобили. Большая вероятность приобретения вещи в плохом состоянии.
- Лучше не менять работу в это время — большая вероятность скоро остаться без заработка.
- Откажитесь от регистрации брака.
- Лучше не начинать новые дела или обучение.
Чем стоит заниматься во время ретроградного Меркурия:
- Уделите время самоанализу.
- Можно смело завершать отношения с людьми — как деловые, так и любовные.
- В это время можете найти потерянные вещи.
- Самое время навести порядок в документах, фотографиях и других вещах, которые вы давно откладывали.