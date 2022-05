З наближенням літа українці все частіше замислюються про відпочинок для того, щоб відновити свій внутрішній ресурс і надалі забезпечувати надійний тил нашим захисникам.

Попри те, що повітряний простір над Україною закритий, багато хто не виключає можливість відпочинку за кордоном. Основною перевагою такої поїздки є змога хоч кілька днів пожити без повітряних тривог та загроз ракетного обстрілу.

Водночас для більшості українців важливим фактором при виборі напрямку відпочинку буде відсутність росіян. У зв’язку з цим Факти ICTV вирішили розібратися, де зараз можна відпочити без росіян та які тури пропонують туристичні агентства.

Куди не можуть полетіти росіяни

Після початку повномасштабної війни низка країн скасувала видачу віз для жителів Росії. А потрапити на курорти, які готові прийняти росіян, їм буде складно, оскільки для Росії небо над Європою відтепер закрите.

За даними Асоціації туроператорів Росії (АТОР), прямими рейсами росіяни можуть полетіти лише в такі країни: Туреччина, Єгипет, Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Бахрейн, Катар, Білорусь, Індія, Шрі-Ланка, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Іран, Ізраїль, Мальдіви, Сербія, Ливан, Азербайджан.

На популярні курорти Шарм-ель-Шейха і Хургади є чартерні рейси в обмеженому обсязі тільки з Москви, але багато росіян літають в цю країну з пересадками.

А ось дістатися до Греції, Домінікани чи Мексики росіяни можуть тільки в обліт Європи – регулярними рейсами з пересадками.

Наприклад, російські туроператори пропонують тури в Пунта-Кана (Домінікана) з Москви з перельотом тривалістю від 40 годин – з двома пересадками (Доха і Нью-Йорк). Вартість такого відпочинку для двох на 10 ночей – від $6 500 в чотиризірковому готелі.

За відпочинок у Мексиці – 10 ночей на двох у чотиризірковому готелі – російські туроператори просять від $12 тис. Летіти доведеться від 39 до 60 годин з двома пересадками (ОАЕ, США).

Які тури пропонують українцям

Війна майже не вплинула на туристичні тури, які передбачають дорогу автобусом у європейські країни. Проте зараз більш популярними стають поїздки до моря. Наприклад, компанія Поїхали з нами пропонує автобусний тур до Болгарії (виїзд з Києва, 14 ночей, з проживанням у готелі без харчування) за 12 тис. грн з людини.

Тур до Чорногорії (виїзд з Києва, 7 ночей у чотиризірковому готелі зі сніданком) коштуватиме близько 13,2 тис. грн з людини.

Любителям all inclusive також пропонують популярні тури в Туреччину (виїзд з Києва, 10 ночей, проживання у п’ятизірковому готелі) за 14 тис. грн.

Тим, кого виснажує дорога автобусом, туроператори можуть запропонувати лише варіанти з вильотом з Молдови, Польщі чи країн Балтики.

Зокрема, у компанії Join UP! Moldova зазначають, що ціни на поїдки в Єгипет стартують від 9 тис. грн з людини (чотиризірковий готель, all inclusive, 7 ночей, двомісне розміщення), в Анталію – від 8,5 тис. грн (чотиризірковий готель, all inclusive, 7 ночей, двомісне розміщення).

Вартість відпочинку на острові Крит у Греції становитиме від 13 тис. грн за людину. У ціну входить переліт (виліт з Кишинева), 7 ночей у чотиризірковому готелі, сніданок і вечеря, а також медичне страхування.

Водночас тури в далекі екзотичні країни туроператори пропонують без вартості проїзду. Наприклад, пакетний тур у Домінікану (Пунта Кана) з проживанням 6 ночей у чотиризірковому готелі, харчуванням all inclusive і страхуванням обійдеться від 13 тис. грн за людину.

Дістатися туди можна регулярними рейсами – наприклад, з Варшави в Домінікану можна долетіти з однією пересадкою (наприклад, у Цюріху або Парижі) за 15 годин. Ціна квитків в обидві сторони – від 19 тис. грн.