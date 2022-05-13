Wizz Air роздасть українцям 10 тис. безкоштовних квитків до Британії – як отримати

Угорський лоукостер Wizz Air виділив 10 тис. безкоштовних квитків для українських біженців, що прямують до Великої Британії для участі у візовій програмі британського уряду Житло для України.

Про це повідомила пресслужба Фонду Стіва Морґана, у кооперації з яким було запущено ініціативу. Також її підтримали організації Choose Love, The Shapiro Foundation та Ukraine Sponsorship Pathway UK (USPUK).

Українці зможуть безкоштовно летіти з Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Ініціатива триватиме з 14 травня по 15 червня 2022 року.

Як отримати безкоштовний квиток до Британії

Замовити безкоштовний квиток можна за посиланням.

Щоб забронювати квиток, потрібно ввести номер закордонного паспорта України, а також пред’явити свій український паспорт і необхідні візові/проїзні документи під час реєстрації.