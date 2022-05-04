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Прибиває міни на пляжі: курортний сезон на Одещині під загрозою

4 Травня 2022, 11:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Прибиває міни на пляжі: курортний сезон на Одещині під загрозою
Джерело: Depositphotos

Курортний сезон на Одещині під загрозою через міни в морі та на узбережжі. Розмінувати їх можна буде лише після перемоги. Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що вже були випадки, коли міни, які російські загарбники розкидали в Чорному морі, приносило на одеські пляжі.

– Вони офіційно це визнали, понад 400 штук розкидали. Вони не знають, де вони, та й ми не знаємо, де може прибити до берега, – сказав Братчук.

Коли на пляжах Одеси буде безпечно – невідомо, тож курортний сезон, м’яко кажучи, під загрозою.

– Це не буде в тому сенсі, як ми звикли це розуміти і до того курортного сезону ставитись. Безпека наших громадян – це перш за все, – наголосив речник Одеської ОВА.

Варто зазначити, що 3 травня в Одеській затоці було знешкоджено міну, яка спливла на поверхню води.

Раніше голова ДАРТ Мар’яна Олеськів заявила, що на якийсь час українцям доведеться забути про пляжний туризм, оскільки триватимуть розмінування.

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Теги
курорти, Одеса
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