Курортний сезон на Одещині під загрозою через міни в морі та на узбережжі. Розмінувати їх можна буде лише після перемоги. Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що вже були випадки, коли міни, які російські загарбники розкидали в Чорному морі, приносило на одеські пляжі.

– Вони офіційно це визнали, понад 400 штук розкидали. Вони не знають, де вони, та й ми не знаємо, де може прибити до берега, – сказав Братчук.

Коли на пляжах Одеси буде безпечно – невідомо, тож курортний сезон, м’яко кажучи, під загрозою.

– Це не буде в тому сенсі, як ми звикли це розуміти і до того курортного сезону ставитись. Безпека наших громадян – це перш за все, – наголосив речник Одеської ОВА.

Варто зазначити, що 3 травня в Одеській затоці було знешкоджено міну, яка спливла на поверхню води.

Раніше голова ДАРТ Мар’яна Олеськів заявила, що на якийсь час українцям доведеться забути про пляжний туризм, оскільки триватимуть розмінування.