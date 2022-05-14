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Що робити із заброньованими турами: як і коли можна повернути гроші

14 Травня 2022, 11:54
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Туризм
Джерело: Depositphotos

Війна з Росією стала несподіванкою для українців – багато хто планував з перших днів весни вирушити в подорож завдяки послугам турагенцій. Що робити із заброньованими турами – далі у матеріалі.

Турагент Тетяна Плахова вважає, що ситуація навколо заброньованих подорожей є досить прозорою – подорожі заморожені, а гроші збережено. Однак питання про їхнього повернення вирішуватимуться після припинення воєнного стану.

– У операторів цих грошей немає – вони перераховані партнерам, а ті, своєю чергою, їх пустили в обіг. Але ніхто вас їх не позбавляє, – розповіла Тетяна.

У період воєнного стану з туроператорів знімається відповідальність за невиконання умов договору. Проте гроші клієнтам мають повернути.

Вже після закінчення війни туроператори можуть запропонувати такі варіанти:

  • вирушити на відпочинок шляхом зміни дати броні коштом грошей, що вже були внесені за послуги;
  • залишити гроші на рахунку оператора для подальшої поїздки в майбутньому;
  • повернути гроші клієнтам, але цей процес може затягнутися.

Під час спілкування з туроператором, Плахова порадила робити це офіційно та зберігати відповіді. Вкрай не рекомендується спілкуватися в особистому чаті зі співробітником агентства.

Якщо залишити гроші на зберіганні, можна їх втратити – є ймовірність, що туроператор збанкрутує.

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