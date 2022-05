С приближением лета украинцы все чаще задумываются об отдыхе для того, чтобы восстановить свой внутренний ресурс и далее обеспечивать надежный тыл нашим защитникам.

Несмотря на то, что воздушное пространство над Украиной закрыто, многие не исключают возможность отдыха за границей. Основным преимуществом такой поездки является шанс хоть несколько дней пожить без воздушных тревог и угроз ракетного обстрела.

В то же время, для большинства украинцев важным фактором при выборе направления отдыха будет отсутствие россиян. В связи с этим Факты ICTV решили разобраться, где сейчас можно отдохнуть без россиян и какие туры предлагают туристические агентства.

Куда не могут улететь россияне

После начала полномасштабной войны ряд стран отменил выдачу виз для жителей России. А попасть на курорты, которые готовы принять россиян, им будет сложно, поскольку для России небо над Европой теперь закрыто.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), прямыми рейсами россияне могут улететь только в такие страны: Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн, Катар, Беларусь, Индия, Шри-Ланка, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Иран, Израиль, Мальдивы, Сербия, Ливан, Азербайджан.

На популярные курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады есть чартерные рейсы в ограниченном количестве только из Москвы, но многие россияне летают в эту страну с пересадками.

А вот добраться в Грецию, Доминикану или Мексику россияне могут только в облет Европы – регулярными рейсами с пересадками.

К примеру, российские туроператоры предлагают туры в Пунта-Кана (Доминикана) из Москвы с перелетом продолжительностью от 40 часов – с двумя пересадками (Доха и Нью-Йорк). Стоимость такого отдыха для двоих на 10 ночей – от $6 500 в четырехзвездочном отеле.

За отдых в Мексике – 10 ночей на двоих в четырехзвездочном отеле – российские туроператоры просят от $12 тыс. Лететь придется от 39 до 60 часов с двумя пересадками (ОАЭ, США).

Какие туры предлагают украинцам

Война почти не повлияла на туристические туры, которые предполагают дорогу на автобусе в европейские страны. Однако сейчас все популярнее становятся поездки к морю. К примеру, компания Поехали с нами предлагает автобусный тур в Болгарию (выезд из Киева, 14 ночей, с проживанием в отеле без питания) за 12 тыс. грн с человека.

Тур в Черногорию (выезд из Киева, 7 ночей в четырехзвездочном отеле с завтраком) будет стоить около 13,2 тыс. грн с человека.

Любителям all inclusive также предлагают популярные туры в Турцию (выезд из Киева, 10 ночей, проживание в пятизвездочном отеле) за 14 тыс. грн.

Тем, кого истощает дорога на автобусе, туроператоры могут предложить только варианты с вылетом из Молдовы, Польши или стран Балтики.

В частности, в компании Join UP! Moldova отмечают, что цены на поездки в Египет стартуют от 9 тыс. грн с человека (четырехзвездочный отель, all inclusive, 7 ночей, двухместное размещение), в Анталию – от 8,5 тыс. грн (четырехзвездочный отель, all inclusive, 7 ночей, двухместное размещение).

Стоимость отдыха на острове Крит в Греции составит от 13 тыс. грн за человека. В цену входит перелет (вылет из Кишинева), 7 ночей в четырехзвездочном отеле, завтрак и ужин, а также медицинская страховка.

В то же время, туры в дальние экзотические страны туроператоры предлагают без стоимости проезда. К примеру, пакетный тур в Доминикану (Пунта Кана) с проживанием 6 ночей в четырехзвездочном отеле, питанием all inclusive и страховкой обойдется от 13 тыс. грн за человека.

Добраться туда можно регулярными рейсами – например, из Варшавы в Доминикану можно долететь с одной пересадкой (например, в Цюрихе или Париже) за 15 часов. Цена билетов в обе стороны – от 19 тыс. грн.