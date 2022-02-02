У 2022 році готують низку заходів для залучення туристів в Україну. У планах – створення банку турів та анкети мандрівника, а також запровадження обов’язкового страхування іноземців.

Громадська спілка Visit Ukraine працюватиме в чотирьох напрямках, ще п’ятьма завданнями займатиметься безпосередньо держава.

Visit Ukraine зі свого боку планують:

додати на свій ресурс кілька нових мов, зокрема – арабську;

розширити міжнародний маркетинг на нові країни (країни Затоки, Індія, Китай, Азербайджан);

взяти участь у міжнародних виставках – Arabian Travel Market 2022 та World Travel Market 2022;

створити найбільший у країні банк турів.

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Плани з боку держави щодо залучення туристів:

ухвалення нового закону про туризм із урахуванням правок від учасників ринку;

створення анкети мандрівника;

запровадження обов’язкового медичного страхування іноземців;

підтримка мережі туристичних інформаційних центрів;

маркетингова кампанія всередині країни та на зовнішніх ринках.

У 2021 році Visit Ukraine вже створили п’ять туристично-інформаційних центрів, в яких вся інформація є безкоштовною.

– Також у планах на 2022 рік – створити інфоцентр на залізничному вокзалі в місті Івано-Франківськ, – розповів голова Громадської спілки Visit Ukraine Антон Тараненко.

Раніше ми писали, що ДАРТ склав портрет потенційного українського мандрівника. Відомо, що близько 38% українців подорожували Україною в 2021 році, а їхні середні витрати на подорожі становили 6 тис. грн.