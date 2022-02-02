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Анкета мандрівника та банк турів: як Україна залучатиме туристів у 2022 році

2 Лютого 2022, 14:17
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Анкета мандрівника та банк турів: як Україна залучатиме туристів у 2022 році
Джерело: Depositphotos

У 2022 році готують низку заходів для залучення туристів в Україну. У планах – створення банку турів та анкети мандрівника, а також запровадження обов’язкового страхування іноземців.

Громадська спілка Visit Ukraine працюватиме в чотирьох напрямках, ще п’ятьма завданнями займатиметься безпосередньо держава.

Visit Ukraine зі свого боку планують:

  • додати на свій ресурс кілька нових мов, зокрема – арабську;
  • розширити міжнародний маркетинг на нові країни (країни Затоки, Індія, Китай, Азербайджан);
  • взяти участь у міжнародних виставках – Arabian Travel Market 2022 та World Travel Market 2022;
  • створити найбільший у країні банк турів.
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Плани з боку держави щодо залучення туристів:

  • ухвалення нового закону про туризм із урахуванням правок від учасників ринку;
  • створення анкети мандрівника;
  • запровадження обов’язкового медичного страхування іноземців;
  • підтримка мережі туристичних інформаційних центрів;
  • маркетингова кампанія всередині країни та на зовнішніх ринках.

У 2021 році Visit Ukraine вже створили п’ять туристично-інформаційних центрів, в яких вся інформація є безкоштовною.

– Також у планах на 2022 рік – створити інфоцентр на залізничному вокзалі в місті Івано-Франківськ, – розповів голова Громадської спілки Visit Ukraine Антон Тараненко.

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Раніше ми писали, що ДАРТ склав портрет потенційного українського мандрівника. Відомо, що близько 38% українців подорожували Україною в 2021 році, а їхні середні витрати на подорожі становили 6 тис. грн.

Теги
Туризм , Україна
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