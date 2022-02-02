У 2022 році готують низку заходів для залучення туристів в Україну. У планах – створення банку турів та анкети мандрівника, а також запровадження обов’язкового страхування іноземців.
Громадська спілка Visit Ukraine працюватиме в чотирьох напрямках, ще п’ятьма завданнями займатиметься безпосередньо держава.
Visit Ukraine зі свого боку планують:
- додати на свій ресурс кілька нових мов, зокрема – арабську;
- розширити міжнародний маркетинг на нові країни (країни Затоки, Індія, Китай, Азербайджан);
- взяти участь у міжнародних виставках – Arabian Travel Market 2022 та World Travel Market 2022;
- створити найбільший у країні банк турів.
Плани з боку держави щодо залучення туристів:
- ухвалення нового закону про туризм із урахуванням правок від учасників ринку;
- створення анкети мандрівника;
- запровадження обов’язкового медичного страхування іноземців;
- підтримка мережі туристичних інформаційних центрів;
- маркетингова кампанія всередині країни та на зовнішніх ринках.
У 2021 році Visit Ukraine вже створили п’ять туристично-інформаційних центрів, в яких вся інформація є безкоштовною.
– Також у планах на 2022 рік – створити інфоцентр на залізничному вокзалі в місті Івано-Франківськ, – розповів голова Громадської спілки Visit Ukraine Антон Тараненко.
Раніше ми писали, що ДАРТ склав портрет потенційного українського мандрівника. Відомо, що близько 38% українців подорожували Україною в 2021 році, а їхні середні витрати на подорожі становили 6 тис. грн.