Близько 38% українців подорожували Україною у 2021 році, середні витрати за подорож становлять 6 тис. грн. Про це свідчать дані опитування Державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ).
За словами голови ДАРТ Мар’яни Олеськів, весь туристичний ресурс одразу проаналізувати складно, тому вони почали з такого завдання, як пріоритизація туристичних регіонів, дослідження їх, а також склали потрет потенційного мандрівника. Про це вона заявила в рамках пресконференції ДАРТ ініціює всеукраїнський аудит туристичної галузі.
ДАРТ склав портрет потенціального мандрівника. За результатами опитувань внутрішніх та виїзних туристів – 68% метою подорожі назвали відпустку, відпочинок та дозвілля.
- 48% – пляжний туризм;
- 36% – екскурсійний туризм;
- 17% – гірськолижні курорти;
- 14% – лікувально-оздоровчий туризм.
Були названі популярні ресурси, з яких українці отримують інформацію про подорожі.
- 50% – соціальні мережі;
- 40% – поради друзів, родичів, колег;
- 33% – в мережі інтернет;
- 21% – YouTube.
Варто зазначити, що 83% туристів планують подорожі самостійно, використовуючи поради близьких – 31%, YouTube – 23%, соцмережі та пошукові системи – по 22%, навігатори та карти – 19%, ресурс booking.com – 16%.
Які транспорти обирають українські мандрівники:
- легковий автомобіль – 57%;
- автобус – 26%;
- поїзд – 25%.
Серед місць розміщення найпопулярнішими у 2021 році стали орендовані апартаменти – 26% та готелі – 25%.
Яким готелям надають перевагу мандрівники:
- 7% – бюджетні готелі;
- 7% – чотири зірки;
- 7% – три зірки;
- 3% – п’ять зірок;
- 1% – дво- та однозіркові готелі.
Варто зазначити, за даними опитування, 37% опитаних подорожували з родиною, 22% – з партнером, 21% – наодинці, 17% – з друзями.
У складі туристичної групи до поїздки вирушило близько 1% українців.
За даними досліджень ДАРТ, найбільший потенціал для туризму на сьогодні має Південь України, Захід і Київ.
– На наступний рік ми робитимемо маркетингову кампанію по Львову, Одесі, Карпатах і Чорнобилю… Упевнені, що літній сезон буде більш успішним, ніж минулого року, – сказала Олеськів.
У планах: інтернет-кампанії (відео-банери) – чотири короткі рекламні ролики та туристичний портал – три міні-фільми про подорож Херсонскою, Черкаською та Полтавською областями.