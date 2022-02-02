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68% подорожують із метою відпочинку: портрет українського мандрівника

2 Лютого 2022, 12:24
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
68% подорожують із метою відпочинку: портрет українського мандрівника
Джерело: Depositphotos

Близько 38% українців подорожували Україною у 2021 році, середні витрати за подорож становлять 6 тис. грн. Про це свідчать дані опитування Державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ).

За словами голови ДАРТ Мар’яни Олеськів, весь туристичний ресурс одразу проаналізувати складно, тому вони почали з такого завдання, як пріоритизація туристичних регіонів, дослідження їх, а також склали потрет потенційного мандрівника. Про це вона заявила в рамках пресконференції ДАРТ ініціює всеукраїнський аудит туристичної галузі.

ДАРТ склав портрет потенціального мандрівника. За результатами опитувань внутрішніх та виїзних туристів – 68% метою подорожі назвали відпустку, відпочинок та дозвілля.

  • 48% – пляжний туризм;
  • 36% – екскурсійний туризм;
  • 17% – гірськолижні курорти;
  • 14% – лікувально-оздоровчий туризм.

Були названі популярні ресурси, з яких українці отримують інформацію про подорожі.

  • 50% – соціальні мережі;
  • 40% – поради друзів, родичів, колег;
  • 33% – в мережі інтернет;
  • 21% – YouTube.

Варто зазначити, що 83% туристів планують подорожі самостійно, використовуючи поради близьких – 31%, YouTube – 23%, соцмережі та пошукові системи – по 22%, навігатори та карти – 19%, ресурс booking.com – 16%.

Які транспорти обирають українські мандрівники:

  • легковий автомобіль – 57%;
  • автобус – 26%;
  • поїзд – 25%.

Серед місць розміщення найпопулярнішими у 2021 році стали орендовані апартаменти – 26% та готелі – 25%.

Яким готелям надають перевагу мандрівники:

  • 7% – бюджетні готелі;
  • 7% – чотири зірки;
  • 7% – три зірки;
  • 3% – п’ять зірок;
  • 1% – дво- та однозіркові готелі.

Варто зазначити, за даними опитування, 37% опитаних подорожували з родиною, 22% – з партнером, 21% – наодинці, 17% – з друзями.

У складі туристичної групи до поїздки вирушило близько 1% українців.

За даними досліджень ДАРТ, найбільший потенціал для туризму на сьогодні має Південь України, Захід і Київ.

– На наступний рік ми робитимемо маркетингову кампанію по Львову, Одесі, Карпатах і Чорнобилю… Упевнені, що літній сезон буде більш успішним, ніж минулого року, – сказала Олеськів.

У планах: інтернет-кампанії (відео-банери) – чотири короткі рекламні ролики та туристичний портал – три міні-фільми про подорож Херсонскою, Черкаською та Полтавською областями.

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