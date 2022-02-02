В 2022 году готовят ряд мер по привлечению туристов в Украину. В планах — создание банка туров и анкеты путешественника, а также введение обязательной страховки иностранцев.

Общественный союз Visit Ukraine будет работать по четырем направлениям, еще пятью задачами будет заниматься непосредственно государство.

Visit Ukraine со своей стороны планируют:

добавить на свой ресурс несколько новых языков, в частности — арабский;

расширить международный маркетинг на новые страны (страны Залива, Индия, Китай, Азербайджан);

принять участие в международных выставках — Arabian Travel Market 2022 и World Travel Market 2022;

создать крупнейший в стране банк туров.

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Планы со стороны государства по привлечению туристов:

принятие нового законопроекта о туризме с учетом правок от участников рынка;

создание анкеты путешественника;

введение обязательного медицинского страхования иностранцев;

поддержка сети туристических информационных центров;

маркетинговая кампания внутри страны и на внешних рынках.

В 2021 году Visit Ukraine уже создали пять туристическо-информационных центров, в которых вся информация является бесплатной.

— Также в планах на 2022 год — создать инфоцентр на железнодорожном вокзале в городе Ивано-Франковск, — рассказал глава Общественного союза Visit Ukraine Антон Тараненко.

Ранее мы писали, что ГАРТ составил портрет потенциального украинского путешественника. Известно, что около 38% украинцев путешествовали по Украине в 2021 году, а их средние расходы по путешествию составили 6 тыс. грн.