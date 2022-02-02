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Анкета путешественника и банк туров: как Украина будет привлекать туристов в 2022 году

2 февраля 2022, 14:17
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Анкета путешественника и банк туров: как Украина будет привлекать туристов в 2022 году
Источник: Depositphotos

В 2022 году готовят ряд мер по привлечению туристов в Украину. В планах — создание банка туров и анкеты путешественника, а также введение обязательной страховки иностранцев.

Общественный союз Visit Ukraine будет работать по четырем направлениям, еще пятью задачами будет заниматься непосредственно государство.

Visit Ukraine со своей стороны планируют:

  • добавить на свой ресурс несколько новых языков, в частности — арабский;
  • расширить международный маркетинг на новые страны (страны Залива, Индия, Китай, Азербайджан);
  • принять участие в международных выставках — Arabian Travel Market 2022 и World Travel Market 2022;
  • создать крупнейший в стране банк туров.
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Планы со стороны государства по привлечению туристов:

  • принятие нового законопроекта о туризме с учетом правок от участников рынка;
  • создание анкеты путешественника;
  • введение обязательного медицинского страхования иностранцев;
  • поддержка сети туристических информационных центров;
  • маркетинговая кампания внутри страны и на внешних рынках.

В 2021 году Visit Ukraine уже создали пять туристическо-информационных центров, в которых вся информация является бесплатной.

— Также в планах на 2022 год — создать инфоцентр на железнодорожном вокзале в городе Ивано-Франковск, — рассказал глава Общественного союза Visit Ukraine Антон Тараненко.

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Ранее мы писали, что ГАРТ составил портрет потенциального украинского путешественника. Известно, что около 38% украинцев путешествовали по Украине в 2021 году, а их средние расходы по путешествию составили 6 тыс. грн.

Теги
Туризм , Украина
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