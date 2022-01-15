Туристи з Об’єднаних Арабських Еміратів витратили найбільше грошей під час подорожей до України.

Про це повідомила очільниця Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів. За даними відомства, мандрівники з ОАЕ витрачали близько $2 220 на одну людину.

Дещо менше витратили туристи з Саудівської Аравії та Оману ($1,5 тис.). Однак вона зазначила, що це більше, ніж українські традиційні ринки.

За даними Держагентства розвитку туризму, канадці витрачали близько $1 250 на людину, а гості зі Сполучених Штатів Америки – $1 125.

За середніми показниками, мандрівники перебували на території України від семи до 10 днів, витрачаючи $929 на одну людину.

Очільниця відомства зазначила, що протягом перших дев’яти місяців 2021 року Україну відвідало понад 3 млн іноземців, що перевищило аналогічний показник 2020 року на 12,6%. На її думку, річний показник позитивно скорегує дані щодо туризму в Україну.