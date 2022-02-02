Нова редакція закону про туризм вже на фінішній прямій. Загалом законопроєкт передбачає 1 300 правок.

Про це заявила заступник голови комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук на пресконференції. За її словами, найближчими місяцями законопроєкт буде винесено на голосування у Верховній Раді.

– Найближчі тижні робота над ним триватиме в підкомітеті. Сподіваюсь, що наприкінці лютого ми зможемо розглянути його безпосередньо на комітеті і вже навесні проголосувати в парламенті, – додала вона.

Документ передбачає власне стратегічне планування туристичної галузі (не менше ніж сім років) з можливістю вносити правки та коригування. Також з’являться місцеві фонди розвитку туризму. Ці кошти будуть направлені в окремий фонд і використовуватимуться лише для цієї галузі.

Також законопроект передбачає створення єдиного туристичного реєстру. Так, наприклад, користувачі матимуть змогу перевіряти туроператорів.

За словами Кравчук, уже є діючий проєкт – Велика реставрація, розрахований на три роки. Щонайменше 150 об’єктів буде відреставровано по всій Україні.

– У 2022 році ми хотіли б реставрувати 100 пам’яток. Близько 100 млн грн на це виділено з бюджету, – розповіла Кравчук.

Вона додала, що до 2024 року до всіх обласних центрів буде підключено потяги інтерсіті, також очікується оновлення вагонів. Планується розвиток й авіаперевезень по Україні.

Раніше ми писали, що ДАРТ становив портрет потенційного українського мандрівника. За результатами опитувань внутрішніх та виїзних туристів – 68% метою подорожі назвали відпустку, відпочинок та дозвілля.