Через збій в роботі Facebook, WhatsApp і Instagram користувачі гарнітури для віртуальної реальності Oculus Quest не могли грати. Компанією Oculus також володіє Facebook, і сервери ігор впали разом з соцмережами.

Власники VR-гарнітур почали масово скаржитися про помилку в Twitter.

Один з користувачів мережі заявив, що всі ігри з пристрою зникли після спроби запуску. Через деякий час публікацію видалили, а інші користувачі порадили не запускати Oculus Quest під час збоїв.

and the Oculus Quest ???????? https://t.co/yowRuCOSUC — Espii | Kibum’s Judy Jetson | grok in the keyland (@ladyespii) October 4, 2021

Інші користувачі Twitter також повідомляють, що їхні ігри були недоступними. Збої в роботі серверів Facebook також зупинили роботу офіційного сайту Oculus — написати в підтримку не було змоги.

Not mine. I was going to play some VR on my Oculus Quest escape from reality for a bit and relax… Oculus services are tied into Facebook, since Facebook owns Oculus, and if Facebook doesn’t work, your oculus doesn’t work… — Mike Bailey (@Mike_L_Bailey) October 4, 2021

Facebook придбала компанію Oculus ще у 2014 році — сума операції досягла $2,3 млрд. Сама ж компанія також займалася розробкою ігор для власних шоломів віртуальної реальності — на 2021 рік список налічує 23 проекти.

Компанію раніше звинувачували в крадіжці інтелектуальної власності, і у 2017 році суд зобов’язав корпорацію виплатити компенсацію в розмірі $500 млн.

Нагадаємо, що акції компанія Facebook впали на 5% через збої не тільки Facebook, але й Instagram і WhatsApp. Проблема також торкнулася таких сервісів – Netflix, Steam, PlayStation, Google, Amazon, TikTok і навіть Viber. Неполадки спостерігалися протягом 6 годин, і лише до 01.00 5 жовтня робота сервісів почала стабілізуватися.