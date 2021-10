Через збій в роботі Facebook, WhatsApp і Instagram користувачі гарнітури для віртуальної реальності Oculus Quest не могли грати. Компанією Oculus також володіє Facebook, і сервери ігор впали разом з соцмережами.

Власники VR-гарнітур почали масово скаржитися про помилку в Twitter.

Один з користувачів мережі заявив, що всі ігри з пристрою зникли після спроби запуску. Через деякий час публікацію видалили, а інші користувачі порадили не запускати Oculus Quest під час збоїв.

Інші користувачі Twitter також повідомляють, що їхні ігри були недоступними. Збої в роботі серверів Facebook також зупинили роботу офіційного сайту Oculus — написати в підтримку не було змоги.

Not mine. I was going to play some VR on my Oculus Quest escape from reality for a bit and relax…

Oculus services are tied into Facebook, since Facebook owns Oculus, and if Facebook doesn’t work, your oculus doesn’t work…

— Mike Bailey (@Mike_L_Bailey) October 4, 2021