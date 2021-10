Из-за сбоя в работе Facebook, WhatsApp и Instagram пользователи гарнитуры для виртуальной реальности Oculus Quest не могли играть. Компанией Oculus также владеет Facebook, и серверы игр упали вместе с соцсетями.

Владельцы VR-гарнитур начали массово жаловаться об ошибке в Twitter.

Один из пользователей сети заявил, что все игры с устройства исчезли после попытки запуска. Спустя время публикацию удалили, а другие пользователи посоветовали не запускать Oculus Quest во время сбоев.

Другие пользователи Twitter также сообщают, что их игры были недоступными. Сбои в работе серверов Facebook также остановили работу официального сайта Oculus — написать в поддержку не представлялось возможности.

Not mine. I was going to play some VR on my Oculus Quest escape from reality for a bit and relax…

Oculus services are tied into Facebook, since Facebook owns Oculus, and if Facebook doesn’t work, your oculus doesn’t work…

— Mike Bailey (@Mike_L_Bailey) October 4, 2021