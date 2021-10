Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг вибачився перед користувачами мережі, які на кілька годин не змогли отримати доступ до сервісів Facebook, Whatsapp і Instagram 4 жовтня.

Цукерберг також повідомив користувачам про відновлення роботи соцмережі. Глава компанії додав, що в курсі всієї важливості стабільної роботи сервісів.

Користувачі мережі також відреагували на звернення Марка:

На офіційній сторінці WhatsApp в Twitter також з’явилося вибачення за незручності.

Apologies to everyone who hasn’t been able to use WhatsApp today. We’re starting to slowly and carefully get WhatsApp working again.

Thank you so much for your patience. We will continue to keep you updated when we have more information to share.

— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021