Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг вибачився перед користувачами мережі, які на кілька годин не змогли отримати доступ до сервісів Facebook, Whatsapp і Instagram 4 жовтня.

Цукерберг також повідомив користувачам про відновлення роботи соцмережі. Глава компанії додав, що в курсі всієї важливості стабільної роботи сервісів.

– Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger тепер повертаються в онлайн. Приношу свої вибачення за збої в роботі – я знаю, наскільки ви покладаєтеся на наші послуги, щоб залишатися на зв’язку з людьми, які вам небайдужі, – сказав Цукерберг у своєму повідомленні на Facebook.

Користувачі мережі також відреагували на звернення Марка:

Не переживай, Марк!

Ви спровокували наступний бебі-бум, який почнеться через дев’ять місяців!

Мені сумно за тих, хто сьогодні не отримав привітання з днем народження через проблеми з сервером!

Минулої ночі я спав спокійно, тому що Facebook був відключений. Спасибі, Марк Цукерберг.

На офіційній сторінці WhatsApp в Twitter також з’явилося вибачення за незручності.

Apologies to everyone who hasn’t been able to use WhatsApp today. We’re starting to slowly and carefully get WhatsApp working again. Thank you so much for your patience. We will continue to keep you updated when we have more information to share. — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021

– Перепрошуємо всім, хто не зміг використовувати WhatsApp через збої. Ми починаємо повільно відновлювати роботу сервісу. Дуже вдячні за ваше терпіння, — повідомили представники сервісу.

Facebook, Instagram і WhatsApp заробили на території України близько 01.00 5 жовтня після 6-годинного збою.

Раніше сайт Downdetector, який відстежує повідомлення про збої в роботі в Інтернеті, заявив, що відключення служби Facebook є найбільшим за останні 5 років.

Нагадаємо, що в результаті масштабного збою лягли не лише Facebook, Instagram і WhatsApp – проблеми почалися і на інших платформах.

Користувачі повідомляли про збої в роботі Netflix, Steam, PlayStation, Google, Amazon, TikTok і навіть Viber.