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Інтернет

Цукерберг вибачився за збої в Facebook: Я знаю, наскільки ви покладаєтеся на нас

5 Жовтня 2021, 10:53 Микола Олефіренко
Цукерберг
Джерело: Getty Images

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг вибачився перед користувачами мережі, які на кілька годин не змогли отримати доступ до сервісів Facebook, Whatsapp і Instagram 4 жовтня.

Цукерберг також повідомив користувачам про відновлення роботи соцмережі. Глава компанії додав, що в курсі всієї важливості стабільної роботи сервісів.

Цукерберг

– Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger тепер повертаються в онлайн. Приношу свої вибачення за збої в роботі – я знаю, наскільки ви покладаєтеся на наші послуги, щоб залишатися на зв’язку з людьми, які вам небайдужі, – сказав Цукерберг у своєму повідомленні на Facebook.

Користувачі мережі також відреагували на звернення Марка:

  • Не переживай, Марк!
  • Ви спровокували наступний бебі-бум, який почнеться через дев’ять місяців!
  • Мені сумно за тих, хто сьогодні не отримав привітання з днем народження через проблеми з сервером!
  • Минулої ночі я спав спокійно, тому що Facebook був відключений. Спасибі, Марк Цукерберг.

На офіційній сторінці WhatsApp в Twitter також з’явилося вибачення за незручності.

– Перепрошуємо всім, хто не зміг використовувати WhatsApp через збої. Ми починаємо повільно відновлювати роботу сервісу. Дуже вдячні за ваше терпіння, — повідомили представники сервісу.

Facebook, Instagram і WhatsApp заробили на території України близько 01.00 5 жовтня після 6-годинного збою.

Раніше сайт Downdetector, який відстежує повідомлення про збої в роботі в Інтернеті, заявив, що відключення служби Facebook є найбільшим за останні 5 років.

Нагадаємо, що в результаті масштабного збою лягли не лише Facebook, Instagram і WhatsApp – проблеми почалися і на інших платформах.

Користувачі повідомляли про збої в роботі Netflix, Steam, PlayStation, Google, Amazon, TikTok і навіть Viber.

Теги
Facebook , WhatsApp , Марк Цукерберг
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