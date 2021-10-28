Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія змінить свою назву на Meta. Про це він повідомив під час презентації Connect 2021: our vision for the metaverse.

За словами засновника компанії, за допомогою зміни назви він хоче продемонструвати, що Facebook – це не лише однойменна соціальна мережа, а й інші проекти великої організації.

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD — Facebook (@Facebook) October 28, 2021

– Зараз наш бренд тісно пов’язаний з одним проектом. Я сподіваюся, що згодом нас розглядатимуть як компанію-метавсесвіт, – сказав він.

За його словами, соціальна мережа Facebook залишить свою звичну назву. Зміни торкнуться лише американської корпорації.

– Facebook – один із найчастіше використовуваних проектів у світовій історії. Це культовий бренд соціальних мереж, але все частіше він не охоплює всі проекти, які ми робимо. Сьогодні нас сприймають як компанію, яка займається соціальними мережами. Однак ми створюємо технології для зв’язку між людьми, – зазначив він.

Користувачі соціальних мереж висловили припущення, що ребрендинг може сприяти покращенню репутації Facebook після випадків дезінформації, збоїв під час модерації контенту та викриття негативного впливу соцмереж на психічне здоров’я людей.

Фото: Facebook