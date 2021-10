Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія змінить свою назву на Meta. Про це він повідомив під час презентації Connect 2021: our vision for the metaverse.

За словами засновника компанії, за допомогою зміни назви він хоче продемонструвати, що Facebook – це не лише однойменна соціальна мережа, а й інші проекти великої організації.

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD

— Facebook (@Facebook) October 28, 2021