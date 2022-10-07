Занадто багато помилок. Співробітники Meta не хочуть користуватися Horizon Worlds

Програма Meta Horizon Worlds страждає від великої кількості помилок і збоїв. Через це її не хоче використовувати навіть команда розробників.

В одному з листів віцепрезидент Meta по Metaverse Вішал Шах сказав співробітникам, що команда до кінця року виправлятиме помилки з якістю і продуктивністю, перш ніж відкрити Horizon для більшої кількості користувачів.

Шах впевнений, головна проблема полягає в тому, що розробники не використовують програму часто. У листі за 15 вересня він дивується – як можна залучити користувачів платформи, якщо вона не подобається її ж творцям.

Зараз дивляться

– Багато хто з нас не проводить багато часу в Horizon, і наші контрольні панелі досить чітко показують це. Чому так? Чому ми не любимо створений нами продукт настільки, щоб використовувати його постійно? Якщо нам це не подобається, як ми можемо очікувати, що це сподобається нашим користувачам? – написав він 15 вересня.

У наступному листі 30 вересня Шах погрожував притягувати до відповідальності керівників, чиї підлеглі не виходять на платформу хоча б раз на тиждень.

– Кожен у цій організації має поставити собі завдання полюбити Horizon Worlds. Ви не можете це зробити, не використовуючи його. Увійдіть туди. Організуйте час, щоб зробити це зі своїми колегами чи друзями, як у внутрішніх, так і у загальнодоступних збірках, щоб ви могли взаємодіяти з нашою спільнотою.

Horizon Worlds – платформа, яка дозволяє людям взаємодіяти у віртуальному світі як “безногим аватарам”. Цей напрямок був одним із головних після того, як Марк Цукерберг перейменував Facebook у Meta і вирішив створити свій метавсесвіт.

Horizon Worlds випустили на гарнітурі Meta’s Quest у грудні 2021 року. Незабаром вона буде доступна на мобільних телефонах і ПК.