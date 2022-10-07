Слишком много ошибок. Сотрудники Meta не хотят пользоваться Horizon Worlds

Приложение Meta Horizon Worlds страдает от большого числа ошибок и сбоев. Из-за этого его не хочет использовать даже команда разработчиков.

В одном из писем вице-президент Meta по Metaverse Вишал Шах сказал сотрудникам, что команда до конца года будет исправлять ошибки с качеством и производительностью, прежде чем открыть Horizon для большего количества пользователей.

Шах уверен, главная проблема заключается в том, что разработчики не используют приложение часто. В письме за 15 сентября он недоумевает — как можно привлечь пользователей платформы, если она не нравится ее же создателям.

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— Многие из нас не проводят много времени в Horizon, и наши контрольные панели довольно ясно показывают это. Почему так? Почему мы не любим созданный нами продукт настолько, чтобы использовать его постоянно? Если нам это не нравится, как мы можем ожидать, что это понравится нашим пользователям? — написал он 15 сентября.

В следующем письме 30 сентября Шах пригрозил привлекать к ответственности руководителей, чьи подчиненные не выходят на платформу хотя бы раз в неделю.

— Каждый в этой организации должен поставить перед собой задачу полюбить Horizon Worlds. Вы не можете сделать это, не используя его. Войдите туда. Организуйте время, чтобы сделать это со своими коллегами или друзьями, как во внутренних, так и в общедоступных сборках, чтобы вы могли взаимодействовать с нашим сообществом.

Horizon Worlds — платформа, которая позволяет людям взаимодействовать в виртуальном мире в качестве “безногих аватаров”. Это направление было одним из главных после того, как Марк Цукерберг переименовал Facebook в Meta и решил создать свою метавселенную.

Horizon Worlds выпустили на гарнитуре Meta’s Quest в декабре 2021 года. В скором времени она будет доступна на мобильных телефонах и ПК.