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Метавсесвіт у кишені: Meta готує великі зміни для віртуального світу

15 Квітня 2022, 15:54
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Метавсесвіт у кишені: Meta готує великі зміни для віртуального світу
Джерело: Depositphotos

Компанія Meta хоче зробити платформу метавсесвіту Horizon Worlds доступною через браузер. У майбутньому віртуальний світ буде доступний і на смартфонах до кінця 2022 року.

Про це заявив технічний директор Meta Ендрю Босуорт. Раніше сервіс був доступний лише через гарнітури для віртуальної реальності Quest VR, якою володіє компанія Цукерберг. Також експерти компанії заговорили про перенесення метавсесвіту на сучасні консолі.

Інформація про це з’явилася на тлі недавнього скандалу через бажання компанії брати 47,5% комісії з будь-яких транзакцій у Horizon Worlds. Раніше Meta критикувала компанію Apple за комісію 30% з покупок у App Store та додатках для iPhone та інших пристроїв.

Ще в листопаді 2021 року компанія Цукерберга заявляла, що Meta має намір допомогти творцям додатків уникнути величезної комісії магазину Apple.

Horizon Worlds – платформа віртуальної реальності, де користувачам пропонується створення власних ігор. Зараз сервіс доступний лише за допомогою VR-окулярів Oculus Rift S та Oculus Quest 2. Щоб оцінити функціонал, користувачі мають бути старші 18 років, та проживати у Канаді чи США.

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Теги
Facebook , Meta
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