Компанія Meta хоче зробити платформу метавсесвіту Horizon Worlds доступною через браузер. У майбутньому віртуальний світ буде доступний і на смартфонах до кінця 2022 року.

Про це заявив технічний директор Meta Ендрю Босуорт. Раніше сервіс був доступний лише через гарнітури для віртуальної реальності Quest VR, якою володіє компанія Цукерберг. Також експерти компанії заговорили про перенесення метавсесвіту на сучасні консолі.

Інформація про це з’явилася на тлі недавнього скандалу через бажання компанії брати 47,5% комісії з будь-яких транзакцій у Horizon Worlds. Раніше Meta критикувала компанію Apple за комісію 30% з покупок у App Store та додатках для iPhone та інших пристроїв.

We’re taking a different approach with our margin (heh) on Quest devices to make them available to more people. We’re committed to help build a different ecosystem. Developers are already seeing success on the Quest Store alone—over 120 titles are generating over $1M.

