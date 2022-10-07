Сервіс для створення і перегляду коротких відео TikTok скопіював основну функцію соцмережі Instagram. Тепер там можна публікувати знімки з підписами.

Нове оновлення під назвою Фоторежим дозволяє користувачам TikTok ділитися серією фото і розміщувати під ними текст до 2200 символів.

Публікації також можуть містити музику, з’являтися вони будуть в акаунті користувача поруч із відео на сторінці Для вас.

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У блозі TikTok говориться, нове оновлення дозволить авторам висловлювати себе і більш тісно спілкуватися з іншими.

Фоторежим також робить сторінку Для вас більш схожою на Instagram.

Примітно те, що в основному Instagram завжди копіює функції TikTok, проте не цього разу.