Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Інтернет

Її кров на його руках: обкладинки західних газет і журналів щодо нападу Росії на Україну

25 Лютого 2022, 11:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Її кров на його руках: обкладинки західних газет і журналів щодо нападу Росії на Україну
Джерело: Pexels

Обкладинки західних газет і журналів останні кілька днів рясніють темою нападу Росії на Україну.

Англійська газета Daily Star опублікувала обкладинку із президентом Росії Володимиром Путіним, зобразивши його як Гітлера.

– Як ви вважаєте, кого ви обманюєте, пане Путін? – написано в заголовку.

Щоденна газета Daily Mail на обкладинці опублікувала кілька фото – жінка з дитиною і закривавлена ​​жінка з перемотаною головою.

– Путін захопить столицю за кілька днів, – написано на обкладинці.

Британський таблоїд Daily Mirror на обкладинці зобразив закривавлену жінку. Внизу зображений Путін. Заголовок: Її кров на його руках.

Таблоїд Daily Express рясніє заголовком: Путіна не зупинити. New York Post у свою чергу написав у заголовку на обкладинці – Війна в Європі. Вечірня газета Evening StandardКривава війна Путіна, Daily MirrorПопередження з України. Ласкаво просимо в пекло.

Переглянути обкладинки західних газет і журналів ви можете, прогортавши серію з фото.

Раніше американська співачка Шер публічно підтримала Україну. На особистій сторінці в Twitter вона оприлюднила пост і назвала президента Росії Володимира Путіна “деспотом, який хоче повернути СРСР”.

Також розкритикував дії президента РФ Стівен Кінг за атаку на Україну. Американський автор оповідань заявив у Twitter, що президент РФ прорахувався.

Читайте також:
Її кров на його руках: обкладинки західних газет і журналів щодо нападу Росії на УкраїнуЗначення цього моменту для народу України неможливо переоцінити: Джолі про війну

Теги
Газета
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь