Обкладинки західних газет і журналів останні кілька днів рясніють темою нападу Росії на Україну.

Англійська газета Daily Star опублікувала обкладинку із президентом Росії Володимиром Путіним, зобразивши його як Гітлера.

– Як ви вважаєте, кого ви обманюєте, пане Путін? – написано в заголовку.

Щоденна газета Daily Mail на обкладинці опублікувала кілька фото – жінка з дитиною і закривавлена ​​жінка з перемотаною головою.

– Путін захопить столицю за кілька днів, – написано на обкладинці.

Британський таблоїд Daily Mirror на обкладинці зобразив закривавлену жінку. Внизу зображений Путін. Заголовок: Її кров на його руках.

Таблоїд Daily Express рясніє заголовком: Путіна не зупинити. New York Post у свою чергу написав у заголовку на обкладинці – Війна в Європі. Вечірня газета Evening Standard – Кривава війна Путіна, Daily Mirror – Попередження з України. Ласкаво просимо в пекло.

Переглянути обкладинки західних газет і журналів ви можете, прогортавши серію з фото.

Раніше американська співачка Шер публічно підтримала Україну. На особистій сторінці в Twitter вона оприлюднила пост і назвала президента Росії Володимира Путіна “деспотом, який хоче повернути СРСР”.

Також розкритикував дії президента РФ Стівен Кінг за атаку на Україну. Американський автор оповідань заявив у Twitter, що президент РФ прорахувався.