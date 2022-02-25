Голлівудська акторка Анджеліна Джолі висловилася про війну в Україні. Зірка сказала, що вона молиться за нашу країну разом із рештою світу.

Джолі зазначила, що вона разом зі своїми колегами з Refugee Agency (компанія, яка захищає біженців) зосереджена на тому, щоб зробити все можливе для забезпечення захисту та основних прав людини, переміщених осіб та біженців у регіоні.

– Ми вже бачили повідомлення про жертв та людей, які почали залишати свої будинки в пошуках безпеки. Ще зарано знати, що станеться, але значення цього моменту для народу України та для міжнародного правопорядку – неможливо переоцінити, – написала Джолі в Instagram.

Раніше американська співачка Шер публічно підтримала Україну. На особистій сторінці в Twitter вона оприлюднила пост і назвала президента Росії Володимира Путіна “деспотом, який хоче повернути СРСР”.

Також розкритикував дії президента РФ Стівен Кінг за атаку на Україну. Американський автор оповідань заявив у Twitter, що президент РФ прорахувався.

Також засудили війну в Україні й російські зірки. Вони не стали мовчати і опублікували свої заяви в Instagram. У своїх постах артисти публікують чорні квадрати і з гіркотою сподіваються мирного вирішення військового конфлікту. Серед них Максим Галкін, Іван Ургант, Ксенія Собчак, Катерина Варнава та багато інших.