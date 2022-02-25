Обложки западных газет и журналов последние несколько дней пестрят темой нападения России на Украину.

Английская газета Daily Star опубликовала обложку с президентом России Владимиром Путиным, изобразив его как Гитлера.

— Как вы думаете, кого вы обманываете, господин Путин? — написано в качестве заголовка.

Ежедневная газета Daily Mail на обложке опубликовала несколько фото — женщина с ребенком и окровавленная женщина с перемотанной головой.

— Путин захватит столицу через несколько дней, — написано на обложке.

Британский таблоид Daily Mirror на обложку нанес окровавленную женщину. Внизу изображен Путин. Заголовок: Ее кровь на его руках.

Таблоид Daily Express пестрил заголовком: Путина не остановить. New York Post в свою очередь написал в заголовке на обложке — Война в Европе. Вечерняя газета Evening Standard — Кровавая война Путина, Daily Mirror — Предупреждение из Украины. Добро пожаловать в ад.

Просмотреть обложки западных газет и журналов вы можете пролистав серию с фото.

Ранее американская певица Шер публично поддержала Украину. На личной странице в Twitter она обнародовала пост и назвала президента России Владимира Путина “деспотом, который хочет вернуть СССР”.

Также раскритиковал действия президента РФ Стивен Кинг за атаку на Украину. Американский автор рассказов заявил в Twitter, что президент РФ просчитался.