Обложки западных газет и журналов последние несколько дней пестрят темой нападения России на Украину.
Английская газета Daily Star опубликовала обложку с президентом России Владимиром Путиным, изобразив его как Гитлера.
— Как вы думаете, кого вы обманываете, господин Путин? — написано в качестве заголовка.
Ежедневная газета Daily Mail на обложке опубликовала несколько фото — женщина с ребенком и окровавленная женщина с перемотанной головой.
— Путин захватит столицу через несколько дней, — написано на обложке.
Британский таблоид Daily Mirror на обложку нанес окровавленную женщину. Внизу изображен Путин. Заголовок: Ее кровь на его руках.
Таблоид Daily Express пестрил заголовком: Путина не остановить. New York Post в свою очередь написал в заголовке на обложке — Война в Европе. Вечерняя газета Evening Standard — Кровавая война Путина, Daily Mirror — Предупреждение из Украины. Добро пожаловать в ад.
Просмотреть обложки западных газет и журналов вы можете пролистав серию с фото.
Ранее американская певица Шер публично поддержала Украину. На личной странице в Twitter она обнародовала пост и назвала президента России Владимира Путина “деспотом, который хочет вернуть СССР”.
Также раскритиковал действия президента РФ Стивен Кинг за атаку на Украину. Американский автор рассказов заявил в Twitter, что президент РФ просчитался.