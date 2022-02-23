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Путін – деспот, який знищує героїв: співачка Шер публічно підтримала Україну

23 Лютого 2022, 14:12
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
певица Шер
Джерело: Depositphotos

Американська співачка Шер публічно підтримала Україну, а також президента США Джо Байдена у санкціях проти Росії.

На особистій сторінці в Twitter вона оприлюднила пост і назвала Володимира Путіна “деспотом, який хоче повернути СРСР”.

– Чому Україна важлива для США? Путін – деспот, який знищує героїв, і, якщо випаде шанс, Путін поглине суверенні країни, доки не воскресить СРСР. Європа стане маленькою та незахищеною. Росія, Китай, Саудівська Аравія хочуть перемогти нас. І бачать чудову нагоду. Вони поширюють ненависть, розподіл, слабкість, — написала Шер.

75-річна зірка опублікувала свій пост після історичного брифінгу президента США Джо Байдена, коли він оголосив про перші санкції, які США наклали на Росію.

Раніше на тлі загрози повномасштабної війни Україну підтримала голлівудська акторка Кетрін Винник. Вона поділилася фото у вишиванці, а в Instagram-stories Кетрін опублікувала відео з прапором України та державним гімном.

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Теги
Російська агресія , Україна , Шер
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