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Зробив серйозний прорахунок: Стівен Кінг розкритикував Путіна за атаку на Україну

24 Лютого 2022, 13:09
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Стивен Кинг
Джерело: Getty Images

Всесвітньо відомий письменник Стівен Кінг розкритикував рішення Путіна атакувати Україну. Так, американський автор оповідань заявив у Twitter, що президент РФ прорахувався.

– Путін зробив серйозний прорахунок. Він забув, що більше не має справи із Трампом, – висловився Кінг.

Крім письменника, українські зірки також засудили війну та звернулися до росіян. Слова підтримки висловив Алан Бадоєв, Леся Нікітюк, Андрій Бєдняков, Маша Єфросініна, Ольга Цибульська, Микита Алексєєв, Настя Каменських та багато інших.

Наші зірки всіляко намагаються підтримати український народ, а також закликають росіян виходити на вулиці та організовувати протести проти війни.

— Ідіть на вулиці! Тому що зараз мою країну вбиває ваша країна! Прошу поширювати, не мовчати та діяти, — написав український режисер Алан Бадоєв у Instagram.

Світові знаменитості також на боці України – відома американська співачка Шер відкрито назвала Володимира Путіна деспотом, а співачка Cardi B вважає, що атака на Україну вплине на весь світ. Навіть мільярдер Річард Бренсон закликав увесь світ допомогти Україні.

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