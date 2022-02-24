Всесвітньо відомий письменник Стівен Кінг розкритикував рішення Путіна атакувати Україну. Так, американський автор оповідань заявив у Twitter, що президент РФ прорахувався.

– Путін зробив серйозний прорахунок. Він забув, що більше не має справи із Трампом, – висловився Кінг.

Mr. Putin has made a serious miscalculation.

He forgot he’s no longer dealing with Trump. — Stephen King (@StephenKing) February 23, 2022

Крім письменника, українські зірки також засудили війну та звернулися до росіян. Слова підтримки висловив Алан Бадоєв, Леся Нікітюк, Андрій Бєдняков, Маша Єфросініна, Ольга Цибульська, Микита Алексєєв, Настя Каменських та багато інших.

Наші зірки всіляко намагаються підтримати український народ, а також закликають росіян виходити на вулиці та організовувати протести проти війни.

— Ідіть на вулиці! Тому що зараз мою країну вбиває ваша країна! Прошу поширювати, не мовчати та діяти, — написав український режисер Алан Бадоєв у Instagram.

Світові знаменитості також на боці України – відома американська співачка Шер відкрито назвала Володимира Путіна деспотом, а співачка Cardi B вважає, що атака на Україну вплине на весь світ. Навіть мільярдер Річард Бренсон закликав увесь світ допомогти Україні.