Отримати саму довідку переселенця в Дії наразі неможливо. Для цього треба звернутися в ЦНАП або виконавчі органи сільських, селищних, міських рад за місцем перебування. Подати заяву на оформлення довідки може сама людина або її законний представник.

Як оформити довідку ВПО в Україні – інструкція

Коли у вас є довідка переселенця, її можна додати у Дію. Для цього потрібно, щоб були наявні всі відомості у відповідних реєстрах про переселенця. Якщо це є – довідка ВПО підтягнеться в Дію автоматично.

Якщо довідка не відображається, ви можете спробувати оновити застосунок Дія. Якщо це не допомогло, зверніться до органів соцзахисту за місцем проживання для уточнення інформації.

Навіщо потрібна довідка ВПО в Україні для людей, які покинули свої домівки через бойові дії

Відкриття рахунків у банках

Відновлення або вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України

Для отримання соціальних виплат і компенсацій

Для сплати податків за місцем проживання

У сервісних центрах МВС

При зарахуванні до школи або дитячого садку

Чи має чинність довідка ВПО в Дії – так, її юридична сила визначена Постановою Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509.

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