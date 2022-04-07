Отримати саму довідку переселенця в Дії наразі неможливо. Для цього треба звернутися в ЦНАП або виконавчі органи сільських, селищних, міських рад за місцем перебування. Подати заяву на оформлення довідки може сама людина або її законний представник.
Як оформити довідку ВПО в Україні – інструкція
Коли у вас є довідка переселенця, її можна додати у Дію. Для цього потрібно, щоб були наявні всі відомості у відповідних реєстрах про переселенця. Якщо це є – довідка ВПО підтягнеться в Дію автоматично.
Якщо довідка не відображається, ви можете спробувати оновити застосунок Дія. Якщо це не допомогло, зверніться до органів соцзахисту за місцем проживання для уточнення інформації.
Навіщо потрібна довідка ВПО в Україні для людей, які покинули свої домівки через бойові дії
- Відкриття рахунків у банках
- Відновлення або вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України
- Для отримання соціальних виплат і компенсацій
- Для сплати податків за місцем проживання
- У сервісних центрах МВС
- При зарахуванні до школи або дитячого садку
Чи має чинність довідка ВПО в Дії – так, її юридична сила визначена Постановою Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509.
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