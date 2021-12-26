Як оновити Дію – інструкція

В Україні вже давно широкого вжитку набув додаток Дія. За допомогою нього людям стало простіше користуватися своїми документами. Уже не потрібно носити тонну макулатури з собою, достатньо мати просто смартфон.

Але як і будь-яку іншу програму цей додаток час від часу необхідно оновлювати.

Як оновити версію Дії на Android

Щоб оновити додаток Дія на Android, варто зробити такі кроки:

Увійти в сервіс, з якого ви завантажуєте додатки на ваш телефон (Play Маркет, AppGallery та інші). У правому верхньому куті повинна бути кругла іконка. Натисніть на неї. Далі повинно з’явитися меню. Тут ви маєте натиснути Керування: додатки й профіль. У категорії Огляд натискаєте пункт Доступні оновлення. Знайдіть додаток Дія і натисніть кнопку Оновити.

Другий спосіб, щоб встановити оновлення Дії на Android

Зайдіть в сервіс, з якого ви завантажуєте додатки на телефон (Play Маркет, AppGallery та інші). Знайдіть додаток Дія (можна написати в пошуку). Оновіть додаток.

Як оновити Дію на іPhone