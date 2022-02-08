Відтепер у додатку Дія можна онлайн згенерувати довідку про несудимість.

Раніше цей документ треба було отримувати або в сервісних центрах МВС, або через посередників, або онлайн, проте потрібно було заповнювати багато полів. А тепер послугою можна скористатись у застосунку Дія в декілька кліків.

Факти ICTV підготували детальну інструкцію, як згенерувати довідку про несудимість у додатку Дія.

Крок 1. Відкрийте додаток Дія Відкрийте додаток Дія на своєму смартфоні та оберіть функцію Послуги.

Крок 2. У переліку послуг знайдіть Довідку про несудимість У переліку послуг оберіть Довідки, а потім перейдіть до Довідки про несудимість.

Крок 3. Оберіть тип та мету запиту Почніть заповнювати дані для отримання довідки. У додатку можна замовити як скорочену (містить лише відомості про наявність/відсутність судимості), так і повну довідку про несудимість. Оберіть тип довідки, а також вкажіть мету свого запиту.

Крок 4. Заповніть дані про себе Далі потрібно буде вказати свої дані, зокрема: ПІБ російською мовою

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