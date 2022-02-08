Відтепер у додатку Дія можна онлайн згенерувати довідку про несудимість.
Раніше цей документ треба було отримувати або в сервісних центрах МВС, або через посередників, або онлайн, проте потрібно було заповнювати багато полів. А тепер послугою можна скористатись у застосунку Дія в декілька кліків.
Факти ICTV підготували детальну інструкцію, як згенерувати довідку про несудимість у додатку Дія.
Крок 1. Відкрийте додаток Дія
Відкрийте додаток Дія на своєму смартфоні та оберіть функцію Послуги.
Крок 2. У переліку послуг знайдіть Довідку про несудимість
У переліку послуг оберіть Довідки, а потім перейдіть до Довідки про несудимість.
Крок 3. Оберіть тип та мету запиту
Почніть заповнювати дані для отримання довідки.
У додатку можна замовити як скорочену (містить лише відомості про наявність/відсутність судимості), так і повну довідку про несудимість. Оберіть тип довідки, а також вкажіть мету свого запиту.
Крок 4. Заповніть дані про себе
Далі потрібно буде вказати свої дані, зокрема:
- ПІБ російською мовою
- Місце народження
- Громадянство
- Місце реєстрації проживання
- Контактні дані
Крок 5. Надішліть заяву та очікуйте
Надішліть заяву та чекайте сповіщення про те, що довідка буде готова. Цей процес може зайняти до 30 календарних днів.