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Як отримати довідку про несудимість у додатку Дія – покрокова інструкція
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Як отримати довідку про несудимість у додатку Дія – покрокова інструкція

8 Лютого 2022, 14:02 Валентина Чорна

Відтепер у додатку Дія можна онлайн згенерувати довідку про несудимість.

Раніше цей документ треба було отримувати або в сервісних центрах МВС, або через посередників, або онлайн, проте потрібно було заповнювати багато полів. А тепер послугою можна скористатись у застосунку Дія в декілька кліків.

Факти ICTV підготували детальну інструкцію, як згенерувати довідку про несудимість у додатку Дія.

Крок 1. Відкрийте додаток Дія

Відкрийте додаток Дія на своєму смартфоні та оберіть функцію Послуги.

Крок 2. У переліку послуг знайдіть Довідку про несудимість

У переліку послуг оберіть Довідки, а потім перейдіть до Довідки про несудимість.

Крок 3. Оберіть тип та мету запиту

Почніть заповнювати дані для отримання довідки.

У додатку можна замовити як скорочену (містить лише відомості про наявність/відсутність судимості), так і повну довідку про несудимість. Оберіть тип довідки, а також вкажіть мету свого запиту.

Крок 4. Заповніть дані про себе

Далі потрібно буде вказати свої дані, зокрема:

  • ПІБ російською мовою
  • Місце народження
  • Громадянство
  • Місце реєстрації проживання
  • Контактні дані

Крок 5. Надішліть заяву та очікуйте

Надішліть заяву та чекайте сповіщення про те, що довідка буде готова. Цей процес може зайняти до 30 календарних днів.

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Теги
Дія , Додаток Дія
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