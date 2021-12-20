Головна ідея Дії — спростити доступ до державних послуг для громадян України.

Проте далеко не всі знають, як почати користуватися застосунком. Факти ICTV розповідають, як зареєструватися в Дії.

Реєструємось на веб-порталі Дія

Розробники Дії пропонують громадянам зареєструватися двома способами:

за допомогою електронного цифрового підпису;

за допомогою ID.gov.ua.

Що таке електронний цифровий підпис?

Це повноцінна заміна звичного нам підпису. Його можна використовувати для підписання електронних документів, і має він таку ж юридичну силу.

Як створити електронний підпис?

Приватбанк пропонує швидко та зручно оформити цифровий підпис. Для цього вам потрібно буде заповнити анкету та вказати в ній персональні дані. Після цього в окремому файлі буде сформовано ваш електронний підпис. Цей файл ви спокійно зможете завантажити на ваш ноутбук та користуватися ним.

Якщо ви обираєте реєстрацію за допомогою електронного цифрового підпису, варто визначитись, яким способом надасте цей підпис:

файловий ключ. Ви шукаєте на своєму пристрої файл з електронним підписом та додаєте його на сайті Дія у відповідне віконечко;

апаратний ключ. Щоб користуватися цим способом, вам заздалегідь потрібно буде завантажити бібліотеку web-підпису;

Дія. Підпис. Цей варіант підходить лише для реєстрації у мобільному додатку.

Після того, як ви додали свій електронний підпис, система автоматично авторизує вас.

Як зареєструватись за допомогою ID.gov.ua?

Цим способом можуть користуватися лише клієнти банків. Нині таких банків, які підходять для реєстрації в Дії, є вже більше 35-ти, сюди ж входить і Привабанк.

Реєструватися ви будете за допомогою Bank ID НБУ.

У запропонованому переліку банків обираєте той, яким ви користуєтесь. Вас одразу буде переадресовано на його сайт. Тут вам потрібно буде ідентифікувати себе за допомогою логіна, пароля та, можливо, номера картки.

Якщо ви все виконали правильно, банк автоматично передасть ваші дані на сайт Дія.

Особисті дані, які необхідні для реєстрації:

ваше повне ім’я (прізвище, ім’я та по батькові);

ідентифікаційний номер платника податків;

дата народження;

номер телефону;

електронна адреса;

стать.

Також, залежно від вибору реєстрації, паспортні дані, інформація про місце прописки підтягуються автоматично. Дуже рідко дані потрібно буде вводити самостійно.

Усю вище наведену інформацію потрібно буде надати і в тому випадку, якщо ви реєструєтесь через додаток.

Як зареєструватися в мобільному додатку Дія за допомогою банків?

Для реєстрації в додатку потрібно буде пройти ідентифікацію в системі Bank ID.

За допомогою цієї системи ви просто вибираєте потрібний вам банк, а потім заходите в систему інтернет-банкінгу. Наразі до системи приєднані такі банки: Приватбанк, Монобанк та Національний банк України.

Як зареєструватися в мобільному банку Дія без банку?

Якщо ви не є користувачем жодного банку, ви можете зареєструватися за допомогою системи NFC.

Щоб скористатися цим способом, вам потрібно мати біометричні документи. Через чіп, який є у ваших документах, програма сканує усю необхідну інформацію. Додатково вам не потрібно буде використовувати жодне програмне забезпечення.