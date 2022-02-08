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Як шерити документи на авто у додатку Дія – покрокова інструкція

8 Лютого 2022, 14:43 Микола Олефіренко

У сервісі Дія з’явилася нова корисна функція для всіх водіїв – українці можуть ділитися техпаспортом авто з іншими людьми.

Нововведення набули чинності 8 лютого 2022 року. Загалом у кілька кліків можна поділитися документом зі своїми близькими – другою половинкою, батьками чи дитиною.

Як правильно шерити документи на авто через програму Дія – далі у матеріалі.

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  1. Обираємо необхідну послугу

Натисніть Користувач у меню техпаспорта або перейдіть до Послуги – Шерінг авто – Поділитися авто. Якщо у вас кілька транспортних засобів, виберіть потрібний зі списку.

Щоб призначити належного користувача, необхідно мати в Дія ID-картку або біометричний закордонний паспорт, а також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Дія

2. Вказуємо необхідні умови

Вкажіть термін, на який потрібно призначити належного користувача. Сервіс не обмежує час використання цієї послуги.

Якщо термін дії призначення належного користувача закінчиться, необхідно подати нову заявку.

3. Запитуємо дані

Зробіть запит даних належного користувача через QR-код або посилання.

На один транспортний засіб можна додавати лише одного належного користувача.

4. Очікуємо на підтвердження

Належний користувач повинен підтвердити запит, поділитись даними та підписати заяву. Система повідомить про це власника авто.

Щоб стати належним водієм, необхідно мати в Дія ID-картку або біометричний закордонний паспорт, а також посвідчення водія.

Дія

5. Очікуємо на перевірку від СЦ МВС

Підписуємо заяву та очікуємо перевірки від МВС. Процес займе не більше години.

Система автоматично повідомить про результати, після чого техпаспорт авто з’явиться у Дії належного користувача.

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Теги
Автомобілісти , Додаток Дія
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