Получить саму справку переселенца в приложении Дія пока невозможно. Для этого следует обратиться в ЦПАУ или исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов по месту нахождения. Подать заявление на оформление справки может сам человек или его законный представитель.

Как оформить справку ВПЛ в Украине – инструкция

Когда у вас есть справка переселенца, ее можно добавить в Дію. Для этого нужно, чтобы имелись все сведения в соответствующих реестрах о переселенце. Если это есть – то справка ВПЛ подтянется в приложение Дія автоматически.

Если справка не отображается, вы можете попытаться обновить приложение Дія. Если это не помогло, обратитесь в органы соцзащиты по месту жительства для уточнения информации.

Зачем нужна справка ВПЛ в Украине для людей, покинувших свои дома из-за боевых действий

Открытие счетов в банках

Восстановление или вклеивание фотографии в паспорт гражданина Украины

Для получения социальных выплат и компенсаций

Для уплаты налогов по месту жительства

В сервисных центрах МВД

При зачислении в школу или детский сад

Действительна ли справка ВПЛ в приложении Дія – да, ее юридическая сила определена Постановлением Кабинета министров Украины от 1 октября 2014 г. № 509.

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