Напевно кожен помічав, що телефон може поводитись дивно. Нетипова поведінка смартфона може супроводжуватися незвичними звуками під час дзвінків, хрипінням чи нагріванням акумулятора. Скоріше за все, вас прослуховують.

Крім того, існують випадки, коли сервіси від Google чи будь-які інші програми, за гроші зливають наші телефони рекламним мережам, аби ті могли генерувати потрібну для нас рекламу.

Лише вчора ви говорили, що хочете купити новий телефон, сьогодні – уся ваша реклама складається з оголошень продажу.

Зараз дивляться

Вихід з такої ситуації є – потрібно відключити прослуховування смартфону. Як це зробити – дивіться в нашому матеріалі.

Як відключити прослушку телефона

Оскільки смартфон чує усе, що ви кажете, навіть, якщо не розмовляєте по телефону, спочатку відключаємо мікрофон. Для цього:

Перейдіть у Налаштування смартфону. Якщо у вас Android, виберіть пункт Додатки – Дозволи додатків. У кожному телефоні ці функції можуть називатися по різному, усе залежить від версії смартфону. Перейдіть у пункт Мікрофон. На екрані ви побачите усі додатки, які мають доступ до вашого мікрофону. Вам потрібно зняти з галочку з усіх застосунків, окрім Телефону та месенджерів.

Якщо ви власник iPhone, вам необхідно у Налаштуваннях знайти пункт Мікрофон та заборонити доступ іншим додаткам до нього.

Таким чином, жодна з програм більше не матимуть доступу до вашого мікрофона. Ці дії допоможуть унеможливити прослуховування ваших розмов.

Крім мікрофона додатки можуть збирати ваші дані і з інших датчиків. Для цього, потрібно відключити доступ тим застосункам, яким ви не хочете надавати інформацію.

Особливу увагу слід приділити пунктам SMS, Камера, Контакти, Телефон, Місцезнаходження. Аби це виправити вам потрібно:

Зайти у кожен з цих пунктів. Прибрати галочку з тих додатків, які можуть передавати інформацію про вас.

Інші варіанти

Насправді, є ще кілька видів прослуховування:

Переадресація дзвінків

Встановлене на смартфон шкідливе програмне забезпечення – окрім крадіжки чи знищення особистих даних, також дає можливість прослуховувати розмови через включення мікрофону та отримання інформації в радіусі до сотні метрів.

окрім крадіжки чи знищення особистих даних, також дає можливість прослуховувати розмови через включення мікрофону та отримання інформації в радіусі до сотні метрів. Використання особливої техніки – такий метод доволі дорогий і вважається професійним. Для прослуховування використовуються певні комплекси та телефони із спеціальними модифікаціями, які продаються напівлегально.

Аби вимкнути прослуховування, засноване на переадресації дзвінків, потрібно:

Ввести комбінацію – ##002# Натиснути кнопку Виклик. Якщо переадресацію вимкнено, ви отримаєте відповідне підтвердження.

Якщо прослуховування виникає в результаті шкідливого програмного забезпечення, вам потрібно скинути телефон до заводських налаштувань.

Але пам’ятайте, що окрім шкідливого ПЗ, з телефону також видаляться всі ваші дані.