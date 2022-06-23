Прослуховування телефонних розмов – порушення Кримінального кодексу України. Крім того, у наших смартфонах зберігається чимало приватної інформації – фото, відео, аудіозаписи, документи тощо.

Тому важливо слідкувати, за захистом свого гаджету. Як дізнатися, що телефон прослуховують та способи вирішення проблеми – читайте в нашому матеріалі.

Головні ознаки прослуховування

Перед тим, як перевіряти чи дійсно ваш смартфон став жертвою прослуховування, варто звернути увагу на певні деталі:

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швидке розряджання – телефон не характерно перегрівається та швидко розряджається, навіть якщо ним не активно користуватися. Такі ознаки свідчать про роботу фонової програми на вашому гаджеті, яка і краде батарею.

До речі, ви можете самостійно дізнатися на які саме застосунки витрачається заряд батареї. Зайдіть в Налаштування та оберіть розділ Батарея.

телефон вмикається та вимикається без причини – наявність таких симптомів – ознака того, що гаджетом можуть керувати без вашого відома;

та без причини – наявність таких симптомів – ознака того, що гаджетом можуть керувати без вашого відома; перешкоди під час телефонної розмови – найпоширеніша ознака. Сторонні звуки під час розмови (клацання, скрипи, хрипіння) можуть свідчити про прослуховування;

під час телефонної розмови – найпоширеніша ознака. Сторонні звуки під час розмови (клацання, скрипи, хрипіння) можуть свідчити про прослуховування; нехарактерна витрата інтернет-трафіку – якщо мобільний інтернет використовується в звичайному режимі, а трафік витрачаєть набагато швидше, причина може бути в сторонній програмі.

Загалом, є кілька видів прослуховування:

Переадресація дзвінків, SMS-повідомлень на інший телефон без відома власника – найпростіший і найпоширеніший метод.

У такому випадку, крім вас, розмова або повідомлення передаються ще й на інші невідомі вам пристрої.

Встановлене на смартфон шкідливе програмне забезпечення – окрім крадіжки чи знищення особистих даних, також дає можливість прослуховувати розмови через включення мікрофону та отримання інформації в радіусі до сотні метрів.

Ці програми можуть встановлюватися шахраями через мобільний інтернет або Wi-Fi-з’єднання, СМС-повідомлення або через Bluetooth.

Використання особливої техніки – такий метод доволі дорогий і вважається професійним. Для прослуховування використовуються певні комплекси та телефони із спеціальними модифікаціями, які продаються напівлегально. Така техніка дозволяє прослуховувати чужі розмови в реальному часі.

Як перевірити прослуховування

Спеціальний код

Щоб дізнатися, чи дійсно вас прослуховують, необхідно ввести на телефоні коди (зважайте, що працює далеко не на всіх пристроях):

Інформація про наявність: *-21-#. Після введення натисніть Виклик. За інформацією, що з’явиться можна дізнатися, чи передаються ваші розмова комусь. Якщо висвітився напис переадресовано, можливо, телефон прослуховується. Напис не переадресовано – ні. Відключення: *-#-002-#. Цей код допоможе відключити прослуховування зі смартфону.

Спеціальні додатки

Існує безліч мобільних застосунків, які допоможуть дізнатися про прослуховування.

EAGLE Security FREE – здійснює аналіз розташування смартфону та ідентифікує станції. Крім того, є можливість отримати інформацію про програми, які приховано використовують вашу камеру або мікрофон, а також можливість обмежити доступ до фото та відео. Darshak здатна виявити програми, які приховано надсилають повідомлення текстового формату, без вашого відома. CatcherCatcher – програма допоможе зберегти ваш смартфон від підставних базових станцій. Anti Spy Mobile – безкоштовний додаток, який можна завантажити в Google Play. Він блокує будь-які підозрілі програми, націлені на стеження за телефоном.

Допомога від мобільного оператора

Якщо ви не довіряєте роботі спеціальних кодів та додаткових застосунків, зверніть з проблемою до мобільного оператора.

Він перевірить лінію за допомогою професійного обладнання та визначить, чи передаються розмови та повідомлення третім особам.

Однак і в цьому методі є недоліки: оператор може не сприйняти всерйоз прохання абонента, і без належної перевірки повідомити, що телефон не прослуховується.