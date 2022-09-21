Переадресація викликів – це послуга від оператора зв’язку, яка дає можливість перемикати вхідні дзвінки на будь-який інший телефонний номер в Україні.

Тобто виклики, що надходять на ваш номер, можуть бути переадресовані на телефон міської мережі або на інший мобільний, який ви вкажете.

Яка буває переадресація та як вимкнути послугу – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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Типи переадресацій

Кожен оператор має кілька видів переадресацій:

Немає відповіді — якщо ви не відповідаєте зі свого основного мобільного, дзвінок переадресовують.

— якщо ви не відповідаєте зі свого основного мобільного, дзвінок переадресовують. Номер недоступний — якщо ваш телефон вимкнений або перебуває поза зоною.

— якщо ваш телефон вимкнений або перебуває поза зоною. Лінія зайнята — у випадку, коли ви розмовляєте з кимось і за вашим номером не налаштовано послугу Утримання виклику.

— у випадку, коли ви розмовляєте з кимось і за вашим номером не налаштовано послугу Утримання виклику. Безумовна — усі вхідні виклики переадресуються, навіть якщо ваш телефон вимкнено.

Загалом, усі переадресації сумісні між собою.

Як вимкнути переадресацію викликів

Усі абоненти мають можливість керувати послугою переадресації. Для цього існують спеціальні команди та коди.

Варто зазначити, що кожен оператор зв’язку має персональні коди, тому щоб вимкнути переадресацію, потрібно їх знати.

Київстар

Щоб вимкнути переадресацію, потрібно зайти у меню телефона та на клавішах набрати певну комбінацію.

Ви можете вимкнути усі типи переадресацій одним кодом:

##004# – скасувати усі умовні переадресації;

– скасувати усі умовні переадресації; ##002# – скасувати усі переадресації.

Щоб скасувати конкретний тип переадресації, наберіть комбінацію:

Немає відповіді – ##61#

Номер недоступний — ##62#

Лінія зайнята — ##67#

Безумовна переадресація – ##21#

Коли ви введете комбінацію, натисніть кнопку Виклик. Переадресація автоматично відключиться.

Vodafone

Цей оператор має такі види переадресації:

для усіх вхідних викликів;

за відсутності відповіді;

у випадку недосяжності абонента;

якщо телефон зайнято.

Для вимкнення умовної переадресації наберіть – ##004#, а для вимкнення усіх переадресацій наберіть – ##002#.

Щоб вимкнути конкретну переадресацію, скористайтесь кодом:

##21# – переадресація всіх вхідних викликів;

– переадресація всіх вхідних викликів; ##61# – за відсутності відповіді;

– за відсутності відповіді; ##62# – якщо ви поза зоною;

– якщо ви поза зоною; ##67# – якщо ваш номер зайнятий.

lifecell

Щоб скасувати всі типи переадресації на lifecell, наберіть ##002# і натисніть кнопку виклику.

Інтертелеком

Цей оператор має:

безумовну переадресацію;

за невідповідь абонента;

за зайнятий номер.

Щоб скасувати усі типи переадресацій, необхідно або відправити SMS з текстом NO на номер 0941111747, або в особистому кабінеті користувача.

Якщо ви хочете деактивувати конкретну переадресацію, то користуйтесь такими комбінаціями: