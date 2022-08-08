Безконтактна оплата – популярна послуга, якою користуються мільйони українців. Більше не потрібно діставати банківську картку або готівку з гаманця – чіп NFC у смартфоні допоможе розрахуватися швидко та безпечно.

Проте будь-яка технологія має свою вразливість – зловмисники про них знають, бажаючи залишити жертву без грошей.

Чи можуть зловмисники можуть зняти з карти гроші, якщо увімкнена функція NFC – далі в матеріалі.

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У Держспецзв’язку розповіли, що пограбувати за допомогою цієї передової технології практично неможливо.

Зв’язок з чіпом NFC встановлюється на невеликій відстані – всього кілька сантиметрів. Можливо, зловмисник ходитиме у громадському місці з терміналом і прикладатиме до тіла жертви, але це дуже малоймовірно.

Ще один важливий фактор – оплата відбувається протягом кількох секунд. Смартфон має бути зафіксований біля термінала, що зробити непомітно майже неможливо.

Чіп NFC у смартфоні сам не запуститься – телефон потрібно спочатку розблокувати.

У Держспецзв’язку попередили, що є деякі ризики у разі втрати смартфона, але додатковий захист помітно ускладнить роботу злодіям. Відразу після зникнення необхідно максимально швидко заблокувати банківські картки.

Не варто забувати, що у гаджетів є й інші корисні функції – наприклад, вони можуть підказати місцеперебування, а також скласти маршрут до потрібного місця. Проте такі технології не завжди потрібні. Потрібно вміти відключати геолокацію на смартфоні, щоб збільшити автономність та убезпечити себе.