Наверняка каждый замечал, что телефон может вести себя странно. Нетипичное поведение смартфона может сопровождаться необычными звуками во время звонков, хрипением или нагревом аккумулятора. Скорей всего, вас прослушивают.

Кроме того, существуют случаи, когда сервисы от Google или любые другие программы за деньги сливают наши телефоны рекламным сетям, чтобы те могли генерировать нужную для нас рекламу.

Только вчера вы говорили, что хотите купить новый телефон, сегодня — вся ваша реклама состоит из объявлений о продаже.

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Выход из такой ситуации есть — нужно отключить прослушивание смартфона. Как это сделать — смотрите в нашем материале.

Как отключить прослушку телефона

Поскольку смартфон слышит все, что вы говорите, даже если вы не разговариваете по телефону, сначала отключаем микрофон. Для этого:

Перейдите в настройки смартфона. Если у вас Android, выберите пункт Приложения — Разрешения приложений. В каждом телефоне эти функции могут называться по разному, все зависит от версии смартфона. Перейдите в пункт Микрофон. На экране вы увидите все приложения, которые имеют доступ к микрофону. Вам нужно снять галочку со всех приложений, кроме телефона и мессенджеров.

Если вы владелец iPhone, вам необходимо в Настройках найти пункт Микрофон и запретить доступ другим приложениям к нему.

Таким образом, ни одна из программ больше не будут иметь доступа к вашему микрофону. Эти действия помогут сделать невозможным прослушивание ваших разговоров.

Кроме микрофона, приложения могут собирать ваши данные и с других датчиков. Для избежания этого нужно отключить доступ тем приложениям, которым вы не хотите предоставлять информацию.

Особое внимание следует уделить пунктам SMS, Камера, Контакты, Телефон, Местонахождение. Чтобы это исправить, вам нужно:

Зайти в каждый из этих пунктов. Убрать галочку с тех приложений, которые могут передавать информацию о вас.

Другие варианты

На самом деле, есть еще несколько видов прослушивания:

Переадресация звонков

Установленное на смартфон вредоносное программное обеспечение – кроме кражи или уничтожения личных данных, также дает возможность прослушивать разговоры через включение микрофона и получение информации в радиусе до сотни метров.

– кроме кражи или уничтожения личных данных, также дает возможность прослушивать разговоры через включение микрофона и получение информации в радиусе до сотни метров. Использование особой техники — такой метод довольно дорогой и считается профессиональным. Для прослушивания используются определенные комплексы и телефоны со специальными модификациями, которые продаются полулегально.

Чтобы отключить прослушивание, основанное на переадресации звонков:

Ввести комбинацию — ##002# Нажать кнопку Вызов. Если переадресация отключена, вы получите соответствующее подтверждение.

Если прослушивание возникает в результате вредоносного программного обеспечения, вам нужно сбросить телефон до заводских настроек.

Но помните, что кроме вредоносного ПО, с телефона также удалятся все ваши данные.