Apple додала в App Store можливість зробити додаток невидимим для користувачів. Так, творці програм зможуть розповсюджувати послуги за допомогою посилань, недоступних усім користувачам.

Такі програми не зображатимуться у пошуку або рекомендаціях магазину.

Таке рішення може бути корисним для організаторів заходів та організацій, які хочуть обмежити коло осіб для доступу до програми.

Усі програми також будуть проходити перевірку App Store. Щоб зробити програму невидимою, необхідно звернутися до Apple. Після схвалення запиту розробник отримає посилання, що веде на сторінку для завантаження. Якщо програма вже була доступна в App Store, посилання залишиться колишнім.

Раніше Apple вже розповіла про небезпеку завантаження сервісів не з офіційного магазину програм. Так, деякі творці програм створюють програми з вірусами, які можуть вкрасти особисті дані та навіть кошти.

На початку 2022 року компанія активно випускає оновлення — тепер за допомогою смартфона можна відкрити номер у готелі завдяки електронному ключу. Щоправда, поки що це можливо лише у готелях Hyatt.

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Найближчим часом також з’явиться можливість розблокування iPhone, не знімаючи маски. Щоправда, з увімкненою функцією знижується рівень захисту пристрою – система ідентифікує власника лише за допомогою невеликої частини обличчя.