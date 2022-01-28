Apple навчила iPhone відкривати номери у готелях без ключа

Apple навчила iPhone відкривати замок у готелях. Функція з’явилася в iOS 15 і watchOS 8 – для цього використовується популярна програма Apple Wallet.

Таку нагоду продемонстрував технічний репортер Річ ДеМуро за допомогою YouTube-ролика. Так, до програми Apple Wallet тепер можна додати цифровий ключ, який спрацює за допомогою NFC-чіпа смартфона або розумного годинника. Цей процесор встановлюється на смартфони багато років.

Причому для використання ключа розблокувати iPhone не потрібно – досить просто піднести його до електронного замку на дверях номера.

Apple вже давно анонсувала цю функцію — вперше про неї докладно розповіли на заході WWDC 2021 на початку червня. Мережа готелів Hyatt перша почала впроваджувати новинку у свої номери – з грудня 2021 року електронний ключ з’явився у 6 готелях США.

Зараз компанія працює над новим платіжним сервісом, який дозволить iPhone приймати оплату безпосередньо на пристрої без додаткового обладнання. Теоретично, власники магазинів і ресторанів зможуть використовувати смартфони Apple для грошової транзакції.

Компанія почала розробляти цю технологію ще у 2020 році – весь процес здійснюється за допомогою NFC. Інсайдери повідомляють, що функція з’явиться на iPhone користувачів вже навесні разом з iOS 15.4.