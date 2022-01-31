Apple добавила в App Store возможность сделать приложение невидимым для пользователей. Так, создатели программ смогут распространять сервисы с помощью ссылок, недоступных всем пользователям.

Такие программы не будут отображаться в поиске или рекомендациях магазина.

Подобное решение может быть полезным для организаторов мероприятий и организаций, которые хотят ограничить круг лиц для доступа к программе.

Все приложения также будут проходить проверку App Store. Чтобы сделать программу невидимой, нужно обратиться к Apple. После одобрения запроса, разработчик получит ссылку, ведущую на страницу для скачивания. Если приложение уже было доступно в App Store, то ссылка останется прежней.

Раньше Apple уже рассказала об опасности загрузки сервисов не с официального магазина приложений. Так, некоторые создатели приложений создают программы с вирусами, которые могут украсть личные данные и даже денежные средства.

В начале 2022 года компания активно выпускает обновления — теперь с помощью смартфона можно открыть номер в отеле благодаря электронному ключу. Правда, пока что это возможно только в отелях Hyatt.

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В ближайшее время также появится возможность разблокировки iPhone, не снимая маски. Правда, с включенной функций снижается уровень защиты устройства — система идентифицирует владельца только с помощью небольшой части лица.