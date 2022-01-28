Apple приготувала для власників iPhone приємний сюрприз – користувачі зможуть розблокувати смартфони, не знімаючи маску. Зараз функція на стадії тестування і стане доступною з виходом iOS 15.4.

Інсайдер Брендон Бутч вже показав зміни у системі захисту Face ID – смартфон запитує у власника, чи хоче він розблокувати пристрій у масці. Щоправда, це зменшить рівень безпеки. За заявою експертів, нова технологія буде доступною на iPhone 12 та iPhone 13.

Well this is new ???? (iOS 15.4 Beta 1) pic.twitter.com/MSe7hmPGlR — Brandon Butch (@BrandonButch) January 27, 2022

– iPhone може розпізнавати унікальні особливості навколо області очей для ідентифікації – повідомляється у додатку Face ID.

Зважаючи на те, що пандемія вже триває кілька років, Apple вирішила спростити використання iPhone. Аналогічна система також працюватиме і з розумним годинником Apple Watch.

Розблокувати смартфон особливо складно, якщо власник перебуває у громадському транспорті, коли носіння максі є обов’язковим. Зараз пристроями Apple користується понад мільярд людей у ​​всьому світі — дуже важливо зробити пристрої доступними у щоденному використанні.

За допомогою iPhone можна відкривати навіть номери в готелях – це стало можливо завдяки функції Apple Wallet і чіпа NFC. Щоб увійти в номер без ключа, достатньо піднести смартфон до замку. Щоправда, зараз це можна зробити лише у готелях Hyatt.