Apple приготувала для власників iPhone приємний сюрприз – користувачі зможуть розблокувати смартфони, не знімаючи маску. Зараз функція на стадії тестування і стане доступною з виходом iOS 15.4.

Інсайдер Брендон Бутч вже показав зміни у системі захисту Face ID – смартфон запитує у власника, чи хоче він розблокувати пристрій у масці. Щоправда, це зменшить рівень безпеки. За заявою експертів, нова технологія буде доступною на iPhone 12 та iPhone 13.

Well this is new ???? (iOS 15.4 Beta 1) pic.twitter.com/MSe7hmPGlR

— Brandon Butch (@BrandonButch) January 27, 2022