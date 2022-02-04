4 лютого 2022 року — найбільшій у світі соцмережі Facebook виповнилося 18 років. Все починалося як закритий сайт для студентів Гарварду – зараз у соцмережі майже 2 млрд активних користувачів.

Але досягти неймовірного успіху без проблем дітищу Марка Цукерберга не вдалося — протягом усіх цих років догодити одночасно користувачам, уряду та рекламодавцям здавалося неможливим, і скандали навколо Facebook продовжуються й донині.

Про найгучніші скандали довкола Facebook – далі у матеріалі.

Facebook та компанія Cambridge Analytica

У 2018 році стало відомо, що компанія Cambridge Analytica збирала дані про мільйони користувачів за допомогою програми соцмережі. Це було потрібно для таргетованої політичної реклами. Тоді компанію звинуватили у витоку особистих даних 50 млн осіб.

Ще тоді подібні дії пов’язували з президентськими виборами США у 2016 році. На цьому фоні акції Facebook впали на 4,4%.

Стеження за користувачами

Одразу після скандалу з Cambridge Analytica Цукерберг анонсував нові функції Facebook. Компанія змінила політику конфіденційності, щоб довести користувачам свою надійність та відновити довіру. Так, користувачі змогли завантажити з серверів компанії всю інформацію, яку соцмережа збирала весь цей час.

Як виявилося, Facebook може відстежувати дзвінки користувачів та історію смс-повідомлень. В окремих випадках виявилося, що соцмережа зберігала дані трирічної давності. У компанії вирішили звинуватити в цьому самих користувачів — вони нібито самі погоджувалися на надання цієї інформації.

Поширення фейків

У 2018 році компанію звинуватили у поширенні неправдивої інформації про етнічну групу рохінджу в М’янмі, яких систематично вбивають. Тоді соцмережа видалила всі публікації та оновила політику конфіденційності – відтоді користувачі не можуть розповсюджувати фейкову інформацію, поширення загроз та заклики до насильства.

У 2019 році на Шрі-Ланці сталася аналогічна ситуація – місцевій владі навіть довелося тимчасово заблокувати роботу соцмережі.

Масовий злом акаунтів

У 2018 році за допомогою вразливостей у коді хакери отримали доступ до 30 млн акаунтів Facebook.

У квітні 2021 року хакери опублікували базу з даними про 533 млн акаунтів Facebook зі 106 країн. У базі містяться номери телефонів, імена, опубліковані користувачами записи про місця проживання, дати народження і навіть адреси електронної пошти. Тоді компанія Марка Цукерберга підтвердила факт витоку, заявивши, що дані збиралися до 2019 року, доки не закрили вразливість.

Ще тоді стало відомо, що Facebook зберігав паролі мільйонів користувачів без шифрування.

Стеження за користувачами Android

У 2019 році в мережі опублікували понад 4 тис. внутрішніх документів Facebook, компанія планувала блокувати доступ до розташування користувачів іншим програмам з подальшим продажем.

Facebook Papers

Одним із найгучніших скандалів вважається Facebook Papers. Колишня співробітниця компанії Френсіс Гауген опублікувала десятки тисяч сторінок внутрішніх документів компанії, які показали всі недоліки соцмережі, а також її вплив на користувачів.

Так, у документах є підтвердження стеження за обліковим записом Трампа, поширення хибної та токсичної інформації, проблем з модерацією контенту, ігнорування проблеми торгівлі людьми через Facebook. Також у соцмережі є білий список знаменитостей та впливових людей, які мали велику кількість переваг. У документах також йшлося про негативний вплив Facebook та Instagram на психічне здоров’я підлітків та дітей.

Тоді Цукерберг назвав всю інформацію хибною. У будь-якому разі це негативно позначилося на репутації Facebook.

Одразу після скандалу компанію перейменували на Meta – зараз у планах компанії створити метавсесвіт, у якому люди не просто спілкуватимуться за допомогою текстових повідомлень, а перебуватимуть в одній кімнаті, нехай і віртуальній.