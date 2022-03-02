Signal – це безкоштовний месенджер для обміну повідомленнями на мобільному чи ПК. Останнім часом додаток набуває усе більшої популярності завдяки конфіденційності спілкування.

Функціонал додатку подібний до Facebook Messenger чи Telegram – ви можете обмінюватися фотографіями, відео, GIF-файлами, голосовими повідомленнями, вести відеочат чи спілкуватися у групах.

Однак наскрізне шифрування у додатку Signal унеможливлює доступ третім особам до повідомлень. Відтак ваше спілкування буде більш приватним і безпечним.

Використовувати Signal можна як на мобільних пристроях, так і на ПК.

Як встановити Signal на мобільний

Для реєстрації в месенджері Signal необхідно використати свій номер телефону.

Користувачі iPhone можуть завантажити Signal з App Store.

Якщо ваш смартфон працює на Android, то завантажте Signal з Google Play.

Після завантаження додатку на пристрій, надайте йому доступ до своїх контактів і дозвольте повідомлення. Натисніть Увімкнути дозволи.

Оберіть країну та її код, введіть номер телефону. Натисніть кнопку Далі.

Signal надішле на ваш телефон СМС із кодом підтвердження. Введіть його.

Вкажіть ім’я та прізвище, за бажанням можна додати до профілю фото, натисніть Зберегти.

Придумайте PIN-код, введіть його та натисніть Далі. Відкриється головна сторінка Signal.

Якщо ви налаштовуєте Signal на iPad, доведеться використовувати номер телефону для отримання коду підтвердження. Якщо Signal уже встановлений на вашому iPhone, можете просто прив’язати iPad через налаштування програми.

Як встановити месенджер Signal на ПК

Перш за все, переконайтеся, що Signal встановлений і працює на телефоні Android або iPhone.

Перевірте, чи операційна система вашого ПК підтримує Signal Desktop:

Windows 64-розрядна: 7, 8, 8.1 та 10

macOS 10.11 та вище

64-розрядні дистрибутиви Linux із підтримкою APT, наприклад Ubuntu або Debian

Завантажте Signal для ПК – Windows, Mac або Linux.

Windows: виконуйте інструкції з посилання на інсталяцію.

macOS: перемістіть Signal до папки Applications. Користувачі, які не є адміністраторами, можуть знайти ~/Applications через Spotlight і перемістити файл Signal до цієї папки.

Linux: дотримуйтесь інструкцій, щоб налаштувати репозиторій Signal і встановити пакет Signal.

Після успішного встановлення з’явиться QR-код. Відскануйте його, аби з’єднати версію для ПК із програмою на мобільному телефоні.

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Як користуватися Signal

Можете надіслати повідомлення конкретній людині, створити груповий чат або знайти співрозмовника за номером телефону.

Якщо хтось із ваших контактів використовує Signal, ви побачите їх у списку. Якщо ні, можете запросити друзів для завантаження програми.

Для цього на першому екрані торкніться піктограми з трьома точками і виберіть Запросіть друзів (Invite friends).

Введіть повідомлення і виберіть Поділитися з контактами (Share contacts). У цьому режимі запрошення надсилається через СМС і зв’язується зі списком контактів вашого телефону.

Якщо ви хочете створити чат із друзями в Signal:

відкрийте додаток

торкніться піктограми з трьома точками у верхньому правому куті та виберіть Нова група (New group)

виберіть хоча б одного учасника групи, дайте їй назву та натисніть Створити (Create)

Якщо хочете надіслати повідомлення в Signal, торкніться піктограми з олівцем та оберіть номер зі списку контактів. Відкриється вікно, в якому можете набрати текст, прикріпити медіа чи розпочати дзвінок.

Якщо ви вже мали листування із другом у Signal, достатньо буде обрати ваш чат зі списку на першому екрані.