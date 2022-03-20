Вконтакте зламали: росіянам розсилають правду про війну в Україні

У Росії зламали соціальну мережу Вконтакте. Користувачам масово приходять повідомлення, в яких висвітлюється правда про війну в Україні.

Зокрема, у тексті повідомляють про жертви серед мирного населення, злочини російських військових, знищену економіку Росії та необхідність зупинити війну.

– Путін загнаний в кут і не відступить, заради своїх цілей він готовий йти до кінця і розв’язати ядерну війну – війну, в якій переможців не буде. Якщо не зупинити війну зараз, завтра вона прийде у ваш дім, – йдеться у повідомленні.

Також користувачів Вконтакте попереджають про відповідальність за підтримку російських загарбників та використання нацистських символів.

– Всі особисті дані, пости та листування були вивантажені та передані в компетентні органи. Будь-яке ваше повідомлення з підтримкою російських окупантів або буква Z на аватарці можуть бути трактовані як злочин, що не має терміну давності, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Вконтакте – це єдина дозволена соціальна мережа в Росії. Раніше Роскомнадзор заблокував росіянам доступ до Meta (Instagram, Facebook, WhatsApp), назвавши її екстремістською організацією.