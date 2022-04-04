Компанія Meta почала блокувати хештеги про звірства Росії в Бучі – #Bucha і #BuchaMassacre. Це стосується соцмереж Facebook і Instagram, якими володіє корпорація Цукерберга.

Hi @instagram, a Ukrainian here. Again. Less than 24 hours in you block the #Bucha?

First you censor ???????? accounts, block with no warnings for showing what russians do, now this. What’s your stance here exactly? Because no account that spreads Kremlin propaganda was affected, so… pic.twitter.com/7vByN5ECyF — Гіль накручена (@gil_iryna) April 3, 2022

Таку реакцію сервісів виявили українські користувачі. Вони почали ділитися скриншотами у Twitter, закликаючи Meta внести зміни. Багато хто також заявив, що в Instagram також приховали публікації з хештегом #standwithwkraine.

– Цей хештег прихований. Показ повідомлень із #bucha обмежений, оскільки учасники спільноти поскаржилися, що певний контент може не відповідати Правилам спільноти Instagram, – повідомили у соцмережі.

Судячи з заяв у сервісах, на ці хештеги надійшло безліч скарг. Відомо, що блокування різного контенту в корпорації відбувається у два етапи. Перший – масові скарги від користувачів. Після цього рішення про блокування приймають живі люди – модератори. Схоже, співробітники Facebook та Instagram вважають, що приховування правди про жахіття в Україні на тлі повномасштабного вторгнення Росії – цілком виправдане рішення.

Нагадаємо, що в Росії офіційно заборонили Instagram і Facebook – на цей крок пішла місцева диктаторська влада. У Кремлі вважають, що екстремістська діяльність цих соцмереж несе небезпеку як окремим людям, так і цілому суспільству.