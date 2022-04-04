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Інтернет

Facebook та Instagram блокують публікації про різанину в Бучі

4 Квітня 2022, 17:31
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Instagram
Джерело: Depositphotos

Компанія Meta почала блокувати хештеги про звірства Росії в Бучі – #Bucha і #BuchaMassacre. Це стосується соцмереж Facebook і Instagram, якими володіє корпорація Цукерберга.

Таку реакцію сервісів виявили українські користувачі. Вони почали ділитися скриншотами у Twitter, закликаючи Meta внести зміни. Багато хто також заявив, що в Instagram також приховали публікації з хештегом #standwithwkraine.

– Цей хештег прихований. Показ повідомлень із #bucha обмежений, оскільки учасники спільноти поскаржилися, що певний контент може не відповідати Правилам спільноти Instagram, – повідомили у соцмережі.

Судячи з заяв у сервісах, на ці хештеги надійшло безліч скарг. Відомо, що блокування різного контенту в корпорації відбувається у два етапи. Перший – масові скарги від користувачів. Після цього рішення про блокування приймають живі люди – модератори. Схоже, співробітники Facebook та Instagram вважають, що приховування правди про жахіття в Україні на тлі повномасштабного вторгнення Росії – цілком виправдане рішення.

Нагадаємо, що в Росії офіційно заборонили Instagram і Facebook – на цей крок пішла місцева диктаторська влада. У Кремлі вважають, що екстремістська діяльність цих соцмереж несе небезпеку як окремим людям, так і цілому суспільству.

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Теги
Facebook , Instagram , Meta , Війна в Україні
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