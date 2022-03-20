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Як захистити свій акаунт в Telegram – поради від кіберполіції

20 Березня 2022, 16:43
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Як захистити свій акаунт в Telegram – поради від кіберполіції
Джерело: Pixabay

Зараз Telegram став однією з найбільших платформ не тільки для поширення новин, але й для спілкування. В умовах війни особливо важливо подбати про безпеку свого облікового запису.

Аби захистити свій акаунт в Telegram, варто налаштувати конфіденційність облікового запису. Перш за все, зайдіть у розділ Приватність і безпека чи Конфіденційність і змініть відповідні налаштування.

1. Номер телефону – Хто може бачити номер телефону – Ніхто

2. Номер телефону – Хто може знайти за номером – Мої контакти

3. Остання активність – Хто може бачити час моєї останньої активності – Ніхто

4. Фотографії профілю – Хто може бачити фото та відео мого профілю – Мої контакти

5. Дзвінки – Хто може мені телефонувати – Мої контакти (або Ніхто)

6. Дзвінки – Peer-to-peer – Мої контакти (або Ніхто)

7. Пересилання повідомлень – Хто може додавати посилання на мій обліковий запис під час надсилання моїх повідомлень – Мої контакти

Аби налаштувати захист облікового запису:

  • встановіть пароль для розблокування входу в Telegram;
  • увімкніть Автоблокування Telegram на одну хвилину чи 5 хвилин;
  • увімкніть двофакторну автентифікацію для свого облікового запису;
  • використовуйте сервіси VPN для безпеки ІР-адреси.
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Джерело
Кіберполіція
Теги
Telegram
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