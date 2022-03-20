Зараз Telegram став однією з найбільших платформ не тільки для поширення новин, але й для спілкування. В умовах війни особливо важливо подбати про безпеку свого облікового запису.
Аби захистити свій акаунт в Telegram, варто налаштувати конфіденційність облікового запису. Перш за все, зайдіть у розділ Приватність і безпека чи Конфіденційність і змініть відповідні налаштування.
1. Номер телефону – Хто може бачити номер телефону – Ніхто
2. Номер телефону – Хто може знайти за номером – Мої контакти
3. Остання активність – Хто може бачити час моєї останньої активності – Ніхто
4. Фотографії профілю – Хто може бачити фото та відео мого профілю – Мої контакти
5. Дзвінки – Хто може мені телефонувати – Мої контакти (або Ніхто)
6. Дзвінки – Peer-to-peer – Мої контакти (або Ніхто)
7. Пересилання повідомлень – Хто може додавати посилання на мій обліковий запис під час надсилання моїх повідомлень – Мої контакти
Аби налаштувати захист облікового запису:
- встановіть пароль для розблокування входу в Telegram;
- увімкніть Автоблокування Telegram на одну хвилину чи 5 хвилин;
- увімкніть двофакторну автентифікацію для свого облікового запису;
- використовуйте сервіси VPN для безпеки ІР-адреси.