Слідом за Facebook, Instagram та WhatsApp користувачі заявляють про збій у роботі додатку для знайомств Tinder.

Є нарікання на роботу YouTube, Viber, Netflix, Zoom, Gmail, Snapchat.

Сервіс, який повідомляє про “падіння” інших сайтів, Downdetector отримав близько 10 млн скарг.

Там повідомляють, що збій у роботі Facebook став найбільшим який коли-небудь фіксувався раніше.

Найбільше звітів про проблеми надійшло із США – понад 1,7 млн, Німеччини – 1,3 млн, Нідерландів – 915 тис., Великої Британії – 789 тис. та Італії – 400 тис.

Ресурс повідомляє про збої також в онлайн-сервісах другого найбільшого банку США Bank of America.

Є проблеми з доступом до одного з найбільших лоукостерів США Southwest Airlines.

В окремих країнах є проблеми з доступом і до самого Downdetector.

Масштабний збій у Facebook, Instagram та WhatsApp стався близько 18.40 4 жовтня і триває вже понад шість годин.

У компанії заявили, що над вирішенням проблеми працюють усі команди компанії.

Деякі експерти повідомляють, що у Facebook не працює вся мережа, співробітники компанії не можуть комунікувати один з одним в межах своїх звичних інструментів та не можуть потрапити до офісу, бо в них не працюють електронні перепустки.

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг від початку масового збою в компанії втратив близько $6 млрд та позиції в рейтингу найбагатших людей світу.

Джерело: Downdetector