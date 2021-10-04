Вслед за Facebook, Instagram и WhatsApp пользователи заявляют о сбое в работе приложения для знакомств Tinder.

Есть нарекания на работу YouTube, Viber, Netflix, Zoom, Gmail, Snapchat.

Сервис, сообщающий о “падении” других сайтов, Downdetector получил около 10 млн жалоб.

Там сообщают, что сбой в работе Facebook стал самым большим, который когда-либо фиксировался ранее.

Больше всего отчетов о проблемах поступило из США – более 1,7 млн, Германии – 1,3 млн, Нидерландов – 915 тыс., Великобритании – 789 тыс. и Италии – 400 тыс.

Ресурс сообщает о сбоях также в онлайн-сервисах второго крупнейшего банка США Bank of America.

Есть проблемы с доступом к одному из крупнейших лоукостеров США Southwest Airlines.

В отдельных странах есть проблемы с доступом и к самому Downdetector.

Масштабный сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp произошел около 18.40 4 октября и длится уже более шести часов.

В компании заявили, что над решением проблемы работают все команды компании.

Некоторые эксперты сообщают, что в Facebook не работает вся сеть, сотрудники компании не могут коммуницировать друг с другом в пределах своих привычных инструментов и не могут попасть в офис, потому что у них не работают электронные пропуска.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг с начала массового сбоя в компании потерял около $6 млрд и позиции в рейтинге самых богатых людей планеты.