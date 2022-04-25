Перші в історії космічні туристи на МКС вирушили додому після того, як застрягли на станції на додаткових 6 днів.

Відомо, що бізнесмени Ларрі Коннор, Ейтан Стіббе та Марк Петі, колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа вирушили на МКС 8 квітня завдяки компанії Axiom Space. За їхнє доставлення відповідала ракета Falcon 9 компанії SpaceX.

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Успішно діставшись станції, вони мали там пробути 10 днів, але повернення назад скасувалося через погані погодні умови. Сильний вітер міг стати на заваді приземленню екіпажу в океан, а також подальшій евакуації їх з поверхні води. Тепер компанія SpaceX заявила, що ракета успішно відстикувалася від космічної станції та прямує до Землі.

Separation confirmed. Dragon will now perform four burns to move away from the @space_station; will reenter the Earth’s atmosphere in ~16 hours with a targeted splashdown at approximately 1:06 p.m. ET on April 25 → https://t.co/N3MHSxCS0k — SpaceX (@SpaceX) April 25, 2022

Це перша місія за участю космічних туристів для Axiom Space – компанія вже запланувала другий політ на перший квартал 2023 року. Вартість такої подорожі для кожного туриста коштувала $55 млн.

Крім доставляння космонавтів на МКС компанія Ілона Маска SpaceX активно допомагає людям на Землі. За період повномасштабного вторгнення корпорація передала понад 10 тис. терміналів Starlink українцям. Це необхідно для стабільного зв’язку військових, а також відновлення мобільного зв’язку, а також інтернету і телебачення в тих містах, які постраждали від дій російських військових.