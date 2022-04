Перші в історії космічні туристи на МКС вирушили додому після того, як застрягли на станції на додаткових 6 днів.

Відомо, що бізнесмени Ларрі Коннор, Ейтан Стіббе та Марк Петі, колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа вирушили на МКС 8 квітня завдяки компанії Axiom Space. За їхнє доставлення відповідала ракета Falcon 9 компанії SpaceX.

Успішно діставшись станції, вони мали там пробути 10 днів, але повернення назад скасувалося через погані погодні умови. Сильний вітер міг стати на заваді приземленню екіпажу в океан, а також подальшій евакуації їх з поверхні води. Тепер компанія SpaceX заявила, що ракета успішно відстикувалася від космічної станції та прямує до Землі.

Separation confirmed. Dragon will now perform four burns to move away from the @space_station; will reenter the Earth’s atmosphere in ~16 hours with a targeted splashdown at approximately 1:06 p.m. ET on April 25 → https://t.co/N3MHSxCS0k

