Термінали системи супутникового інтернету Starlink дозволили використати всім українцям. Змінам сприяє Держспецзв’язок та Мінцифра.

Голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про нововведення, які сприяють повноцінному використанню системи супутникового інтернету від Ілона Маска.

20 квітня НКЕК ініціювали перші рішення, що передбачають дозвіл на використання супутникових терміналів Starlink SpaceX усіма категоріями користувачів. Зміни діють на період воєнного стану. Також внесли зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України – це необхідно для врегулювання умов роботи інтернету від Ілона Маска на території нашої країни.

– Стрімко рухаємось у технологічне майбутнє, поки наш північно-східний сусід рухається у середньовіччя, – додав Федоров.

Раніше у Держспецзв’язку розповіли, чому українці не мали доступу до Starlink. Це пов’язано з можливими перешкодами для радіозв’язку наших військових. Усі обмеження також через новизну технології — її використання потрібно вивчити, щоб упевнитися відповідно до норм.

Компанія Starlink хоче відкрити представництво в Україні. Це дасть користувачам більшу підтримку в налаштуванні та використанні супутникового інтернету, який критично важливий на тлі війни з Росією.