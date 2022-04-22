Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Інтернет

Starlink в Україні: у Держспецзв’язку розповіли, як підключитися до інтернету

22 Квітня 2022, 11:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Starlink в Україні: у Держспецзв’язку розповіли, як підключитися до інтернету
Джерело: Depositphotos

Днями в Україні дозволили всім охочим користуватися супутниковим інтернетом Starlink. Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь під час телемарафону розповів про роботу технології на території нашої країни.

– Відразу скажу, що раніше не було жодних заборон щодо використання Starlink. Ми мали нормативні обмеження, але завдяки оперативним зусиллям в Україні дозволили користуватися супутниковим інтернетом усім українцям у період воєнного стану. Саму систему нам відправив Ілон Маск та влада США для підтримки зв’язку між військовими – це стосується і критично важливої ​​інфраструктури, – розповів Юрій.

Щиголь додав, що для використання Starlink необхідно придбати термінал — його вартість близько $500 (14 800 грн). За допомогою програми на смартфон можна під’єднатися до апаратури, після чого інтернет стане доступним.

Читайте також:
Starlink в Україні: у Держспецзв’язку розповіли, як підключитися до інтернетуStarlink запустили в Україні: як підключити супутниковий інтернет Маска

– Насамперед, супутниковий інтернет необхідний багатьом підприємствам, які працюють за допомогою бездротової мережі. У багатьох містах зв’язок працює нестабільно – Starlink допоможе розв’язувати цю проблему. Зараз компанія SpaceX відкриває представництво в Україні – процес уже запущений, і незабаром вони надаватимуть весь спектр послуг на території нашої країни, – додав глава Держспецзв’язку.

Читайте також:
StarlinkStarlink готується відкрити представництво в Україні

Теги
Starlink, Війна в Україні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь