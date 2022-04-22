Днями в Україні дозволили всім охочим користуватися супутниковим інтернетом Starlink. Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь під час телемарафону розповів про роботу технології на території нашої країни.

– Відразу скажу, що раніше не було жодних заборон щодо використання Starlink. Ми мали нормативні обмеження, але завдяки оперативним зусиллям в Україні дозволили користуватися супутниковим інтернетом усім українцям у період воєнного стану. Саму систему нам відправив Ілон Маск та влада США для підтримки зв’язку між військовими – це стосується і критично важливої ​​інфраструктури, – розповів Юрій.

Щиголь додав, що для використання Starlink необхідно придбати термінал — його вартість близько $500 (14 800 грн). За допомогою програми на смартфон можна під’єднатися до апаратури, після чого інтернет стане доступним.

– Насамперед, супутниковий інтернет необхідний багатьом підприємствам, які працюють за допомогою бездротової мережі. У багатьох містах зв’язок працює нестабільно – Starlink допоможе розв’язувати цю проблему. Зараз компанія SpaceX відкриває представництво в Україні – процес уже запущений, і незабаром вони надаватимуть весь спектр послуг на території нашої країни, – додав глава Держспецзв’язку.